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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأقصر أفضل وجهة شتاءً.. تحركات بريطانية إلى مصر لهذا السبب| تفاصيل

صدى البلد

شهد قطاع السياحة بمصر طفرة غير مسبوقة خلال الـ 8 سنوات الماضية، وهو إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي المصري، لما تمتلكه البلاد من موارد ومقومات سياحية كبيرة، فيما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريراً منذ يومين بشأن أفضل الوجهات الدافئة في شتاء 2023، وذكرت الصحيفة، أن مصر ضمن أفضل الوجهات لقضاء العطلات في شهر يناير.

وأكدت “ذا صن” البريطانية، أنه بعد انخفاض درجات الحرارة، وانتهاء احتفالات عيد الميلاد، يكون قضاء شهر يناير في المملكة المتحدة أمرًا كئيبًا، مشيرة إلى أن مصر وجهة شهيرة للمواطن الإنجليزي على مدار العام، كما أن السفر إلى مصر للاستمتاع بشمس الشتاء، يكون على الأغلب إلى الأقصر، وهي من الوجهات المفضلة للأشخاص الذين يرغبون في قضاء عطلة قريبة من البلاد.

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مصر الأفضل بين بلدان العالم

في هذا الصدد، قال الدكتور مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق: “إذا قمنا بتقسيم المواسم السياحية، ستكون مصر لديها الأفضلية، خاصة خلال موسم أعياد الميلاد، نظراً للطقس الجيد الذي تتمتع به مصر والذي يتسم بالدفء نوعاً ما، مقارنة بالبلاد الأخرى في هذا التوقيت”.

وأضاف سليم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السائحين الذين تكون مصر وجهتهم الأولى يكونون قادمين في الغالب من الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا، وبالتالي تكون هناك كثافة عددية كبيرة بمصر، وبالتالي تساهم هذه الكثافة العددية في تحقيق نسبة إشغالات عالية قد تصل إلى 100%، مشيداً باهتمام الدولة المصرية وسعيها الدائم لبناء قاعدة سياحية كبيرة في مصر واستيعاب قدر أكبر من السياح.

الأقصر من أفضل الوجهات السياحية 

من جانبه، قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن مدينة الأقصر كانت من أفضل الوجهات السياحية والعلاجية للإنجليز، والدليل على ذلك وجود اللورد كرمار بون في مصر وإقامته بها، حيث كان يشكو من بعض المتاعب الصدرية.

وأضاف "صادق"، في تصريحات تلفزيونية، أن تريند run to Egypt  هدفه تشجيع وحث السياح على قضاء شهر أو شهرين في العين السخنة أو شرم الشيخ أو مرسى علم أو الغردقة، فضلاً عن الاقصر وأسوان، لافتا إلى أن الرئيس محمد أنور السادات كان يقضي فصل الشتاء بأكمله في مدينة أسوان.

وذكر عضو غرفة شركات السياحة، أن “مصر تتمتع بالكثير من الموارد وكل المقومات السياحية ولكن ينقص فقط الاهتمام والدعاية الكافية، مشيرا إلى أن هيئة تنشيط السياحة تعاقدت مع شركة أمريكية بهدف الترويج والتسويق السياحي لمصر، ولكن لم نر منها شيئا حتى الآن، ونتمنى منها البدء في تنشيط السياحة، حيث إن تنشيط السياحة يبدأ من الداخل عن طريق تحسين الخدمات السياحية وتجربة السياح، إلى جانب استغلال التجارب الشخصية للبلوجر أثناء زيارتهم لمصر من خلال نشرها لحث العالم على زيارة الدولة”. 

وأوضح أنه يمكن مخاطبة السائح البريطاني من خلال استغلال الشخصيات المشهورة، فمثلا جعل اللاعب محمد صلاح يروج لتريند مصر أثناء تأديته للمباريات، إذ يتمتع بمكانة كبيرة في قلوب كل المشجعين.

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تحقيق معدلات عالية رغم الأزمة العالمية

يذكر أن الإيرادات السياحية لمصر تحسنت خلال العام 2021 - 2022 بنحو 5.9 مليار دولار، لتسجل نحو 10.7 مليار دولار، وذلك مقابل نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي.

وحققت مصر أعلى إيرادات في قطاع السياحة في تاريخها خلال العام 2019، تجاوزت 13.03 مليار دولار، وزارها خلال هذا العام 13.1 مليون سائح، ويعد ارتفاع هذه المعدلات أداءً جيدًا، خاصةً مع تراجع عدد السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.

السياحة في مصر صحيفة ذا صن البريطانية شتاء مصر 2023 الأقصر موسم اعياد الميلاد

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