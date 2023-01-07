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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة من نيسان موديل 2023 في الكويت.. صور

نيسان صني موديل 2023
نيسان صني موديل 2023 في السوق الكويتي 

تقدم شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية العديد من الطرازات، ومنها السيارة "صني" موديل 2023، والتي تتصدر قائمة السيارات الأرخص سعرًا المطروحة داخل السوق الكويتي.

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار ومواصفات السيارة نيسان صني موديل 2023 في الكويت.

نيسان صني موديل 2023 في السوق الكويتي 

اسعار السيارة نيسان صني موديل 2023 في السوق الكويتي 

 

الفئة الاولى نيسان صني موديل 2023 بسعر 4.300 الف دينار.

الفئة الثانية نيسان صني موديل 2023 بسعر 4.500 الف دينار.

الفئة الثالثة نيسان صني موديل 2023 بسعر 5.100 الف دينار.

نيسان صني موديل 2023 في السوق الكويتي 

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2023 

 

تنتمي السيارة نيسان صني موديل 2023 إلى فئة السيدان، حيث تقدم بأبعاد خارجية بلغت 4.496 مم للطول الكلي، وبعرض 1.740 مم، و 1.455 مم للارتفاع، بينما تعتمد على حقيبة تخزين خلفية تتسع إلى 416 لتر، مع واجهة ذات مصابيح أمامية حادة، ومرايات جانبية كهربائية.

نيسان صني موديل 2023 في السوق الكويتي 

وتعتمد السيارة نيسان صني موديل 2023 على مواصفات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 118 حصانا، وعزم دوران 149 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

وتحتوي السيارة نيسان صني موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX ومشغل اقراص CD، وبلوتوث، بالإضافة إلى قفل مركزي، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للأبواب، و مكيف هواء، إلى جانب مكابح ABS و EBD، و خاصية دعم المكابح BA، ومنظومة الوسائد الهوائية.

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