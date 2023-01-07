عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هجوم مرتضي منصور|بشرى سارة للزمالك بخصوص عبدالله جمعة

صدى البلد

كشف مصدر بنادي الزمالك عن اقتراب انتهاء أزمة عبد الله جمعة ظهير أيسر  الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مع ناديه في الساعات القليلة الماضية.

جلسة مهمة ..

txt

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

txt

مرتضى منصور يعلن موقف عبد الله جمعة من الرحيل


وأكد المصدر أن اللاعب عقد جلسة اليوم مع مرتضى منصور رئيس النادي وشرح الموقف وسبب عدم مشاركته في مباراة الداخلية الأخيرة في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


وأشار المصدر إلى أن رئيس النادي اجتمع باللاعب مساء اليوم وتم توضيح كافة الأمور، في حين لم يحضر أحمد فتوح.


ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك اتحاد الكرة مرتضى منصور الدوري الممتاز نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

تحليل DNA.. مفاجأة مدويّة في مقتل مشرفة عمال بورسعيد ضحية ابنتها

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

الخطيب شاهدا على عقد قران ابن نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

ترشيحاتنا

تمثال إله نوبي في السودان..آثار أفريقيا في مأزق ولا تجد من يكتشفها

جابر القرموطي يشيد بجهود الرعاية الصحية بسبب مبادرة تهتم بصحة الرجل..فيديو

مصرع شخصين.. انهيار منزل قديم في الاسكندرية.. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

أول رد فعل من والدة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مرحبًا بك في قلعة البطولات.. رسالة من علي معلول لنجم الأهلي الجديد.. فيديو

مصدر كنسي لـ"صدى البلد": البابا تواضروس بخير ويعانى من بعض الإجهاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مرض .. سبب غير متوقع وراء وفاة ابن جورج وسوف |تفاصيل

نزيف حاد أنهى حياته.. 10 صور لـ جورج وسوف وابنه الراحل

60 مومياء في مقبرتين.. اكتشاف مصري جديد يكشف تاريخ مجهول

بعد وفاة ابن جورج وسوف.. تعرف على مخاطر عملية تكميم المعدة

فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ