بعد هجوم مرتضي منصور|بشرى سارة للزمالك بخصوص عبدالله جمعة

كشف مصدر بنادي الزمالك عن اقتراب انتهاء أزمة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مع ناديه في الساعات القليلة الماضية.

جلسة مهمة ..



وأكد المصدر أن اللاعب عقد جلسة اليوم مع مرتضى منصور رئيس النادي وشرح الموقف وسبب عدم مشاركته في مباراة الداخلية الأخيرة في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وأشار المصدر إلى أن رئيس النادي اجتمع باللاعب مساء اليوم وتم توضيح كافة الأمور، في حين لم يحضر أحمد فتوح.



ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.