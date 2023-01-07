زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح تتصدر مانشيت أخبار اليوم.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي، أحمد حمدي، مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم، أبرز ما سيتم تداوله في الجريدة صباح الغد، قائلا "أن المانشيت الرئيسي سيتناول الزيارة المهمة للرئيس السيسي للكاتدرائية وسيتضمن صورة مصافحة الرئيس للمصريين بالكنسية.

وقال أحمد حمدي، خلال تصريحات لبرنامج “مانشيت”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه كان هناك سباق من المصريين لمصافحة الرئيس السيسي، معلقا "يوجد صورة لسيدة محجبة تصافح الرئيس، وتلك الصورة تدل على المعدن الأصيل للشعب المصري.

وتابع مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم، أن صفحة الخارجي، تتناول أنباء، هامة، وهي أن مجلس الامن يشدد على الإجراءات الهامة في المسجد الأقصى خاصة بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى والتي خلقت حالة من الاستفزاز لدى الفلسطينيين.

الأنجازات والمشروعات الهامة



كما سيوجد مقال للكاتب الصحفي عمرو الخياط، يتحدث عن الأنجازات والمشروعات الهامة في عهد الرئيس السيسي.

