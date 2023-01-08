عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مازالت في غيبوبة .. الإعلامية إيمان مختار تتعرض لحادث أليم "فيديو جراف"

إيمان مختار
إيمان مختار

تفاجأ متابعو الإعلامية إيمان مختار، المذيعة بـ التلفزيون المصري، بصورة لها من داخل أحد المستشفيات، بعد تعرضها لوعكة صحية سببت لها إصابات عدة وهبوطاً في الدورة الدموية أدخلها في غيبوبة.

إصابة إيمان مختار

الأخبار المتناقلة عن إصابة إيمان مختار في حادث لم تكن مؤكدة، حتى نشرت الصفحة الرسمية لـ الإعلامية إيمان مختار تأكيدًا من خلال إعادة نشر أحد الأخبار التي تؤكد تعرض الإعلامية لأزمة صحية. 

اقرأ أيضا: لحظة سقوط مدرج الاتحاد خلال مباراة الأهلي.. ماذا حدث للجماهير| فيديوجراف

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

للمزيد حول مرض إيمان مختار المذيعة بـ التلفزيون المصري وتطورات حالتها الصحية شاهد الفيديوجراف التالي: 

إيمان مختار مرض إيمان مختار التلفزيون المصري إصابة إيمان مختار الإعلامية إيمان مختار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

انضرب في مقتل.. حكاية الدولار في السوق السوداء من الفخ للخسارة

بالأسماء.. الأهلي يسعى لإنهاء 5 صفقات جديدة قبل كأس العالم للأندية

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

إيقاف لمدة شهر.. تحقيق عاجل في اتحاد الكرة مع حكام مباراة الزمالك والداخلية

موضوعات متعلقة

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

«مراتي معيشاني في نكد».. مدرس الفيوم ينهي حياته في بث مباشر على فيسبوك

ما علاقتها بـ عمرو دياب| نيكول سعفان زوجة طارق العريان الجديدة.. فيديوجراف

احذفه فورا.. تحذيرات من كرتون خطير على هواتف الأطفال "فيديوجراف"

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

مش مكسوفة من بوسة فيلم صاحبتي.. تصريحات جريئة لابنة شقيقة إلهام شاهين.. فيديوجراف

أثناء تصوير مسلسل.. الممثلة الهندية تونشا شارما تتخلص من حياتها| فيديوجراف

ترشيحاتنا

لتسكنوا إليها| دار الإفتاء توجّه نصيحة للزوجين للتغلب على المشكلات

إسرائيل تمنع 3 مسئولين فلسطينيين من دخول الأراضي الفلسطينية بعد زيارتهم للأسير المحرر

300 مباراة محليًا ودوليًا.. تعرف على ألقاب وأهداف تريزيجيه بقميص الأهلي وأندية أوروبا

خسائر بشرية ومادية.. هجوم صاروخي أوكراني يستهدف محطتين للطاقة في دونيستك

تراجع تاريخى للدولار فى السوق السوداء وانخفاض الذهب اليوم | تفاصيل

عربات القوى العاملة تجوب المحافظات لـ توفير التدريب المهني| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجاب وملابس طويلة.. الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية| صور

عمليات تجميل جديدة لتعديل شحمة الأذن.. تفاصيل

أول لقاء بعد الولادة.. هاجر أحمد بفستان سعره خيالي في برنامج سهرانين

في ذكرى وفاة موسى صبري|خلاف عنيف مع طه حسين بسبب أدب العفاريت

فيديو

مازالت في غيبوبة .. الإعلامية إيمان مختار تتعرض لحادث أليم "فيديو جراف"

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ