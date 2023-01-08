مازالت في غيبوبة .. الإعلامية إيمان مختار تتعرض لحادث أليم "فيديو جراف"

تفاجأ متابعو الإعلامية إيمان مختار، المذيعة بـ التلفزيون المصري، بصورة لها من داخل أحد المستشفيات، بعد تعرضها لوعكة صحية سببت لها إصابات عدة وهبوطاً في الدورة الدموية أدخلها في غيبوبة.

إصابة إيمان مختار

الأخبار المتناقلة عن إصابة إيمان مختار في حادث لم تكن مؤكدة، حتى نشرت الصفحة الرسمية لـ الإعلامية إيمان مختار تأكيدًا من خلال إعادة نشر أحد الأخبار التي تؤكد تعرض الإعلامية لأزمة صحية.

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