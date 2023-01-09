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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رعب وقلق.. اصطياد مخلوق فضائي من البحر

صدى البلد

يزخر البحر بـ الكثير من المخلوقات التي لا تحصى ولم تظهر للكثيرين، فقد صُدم صياد بمخلوق بحري شفاف تمامًا يصفه بأنه كائن فضائي.

ظهر حيوان شفاف غير عادي يمسك بقوة بين الإبهام والإصبع على متن قارب ، تقوم الكاميرا بتكبير وجهه كما يبدو وكأنه يتلوى في صراع من أجل الحرية.

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أي شخص ينظر عن كثب سيكون قادرًا على تحديد رأس المخلوق وما يبدو أنه قرون استشعار أو أرجل ، يخرج من كيس جيلاتيني المظهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

الجزء الوحيد غير الواضح من الوحش الصغير الذي يعيش في البحر ، هو رأسه الذي يفترض أنه يستضيف دماغه فوق مجموعة من العيون السوداء.

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وقد حصد مقطع الفيديو على  مشاهدات أكثر من 23 مليون مرة ، مكتوب عليه: 'أخبرني أن هذا ليس مخلوق فضائي"، وعلق الآلاف من مستخدمي "تويتر" على مقطع الفيديو القصير لمشاركة رعبهم من الاكتشاف.
 

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