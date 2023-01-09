بعد إعلانها.. ننشر أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ18

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية أمس أسماء الفائزين بالجائزة عن فئاتها المختلفة في دروتها الثامنة عشرة.

الفائزون بجوائز ساويرس الثقافية

-جائزة خاصة للكاتب الصحفي الراحل محمد أبو الغيط.

-جائزة ساويرس فرع السرديات الأدبية والنقد الأدبي:

مناصفة بين كتاب «الملك والمالك» للكاتب بهاء جاهين.

-كتاب «المعلم إبراهيم جوهري» للكاتب مجدي جرجس.

-فرع أفضل نص مسرحي:

المركز الأول «نزهة السندباد في حدائق بغداد» لـ أحمد نبيل.

المركز الثاني «موسيقى هادئة» تأليف عماد مطاوع.

-فرع أفضل سيناريو مكتوب للسينما.. كبار الكتاب

«حكاية ريشة وسمكة» تأليف أحمد الهواري وإبراهيم بطوط.

-فرع أفضل كتاب للأطفال.. تحت 12 سنة

مناصفة بين كتاب «لماذا لا يطير التمساح» لـ أحمد قرني رسوم نعمة زيدان.

كتاب «قطتي تؤلف كتابا» لـ أشرف أبو اليزيد.

-فرع أفضل رواية.. شباب الأدباء

المركز الأول رواية «أحمر لارنج» لــ شارل عقل.

المركز الثاني رواية «أبو جامع» لــ أحمد إبراهيم إسماعيل.

-الرواية.. فرع كبار الأدباء

شادي لويس عن روايته: «تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة»، وأعلن الكاتب شادي لويس، منذ قليل، تنازله عن الجائزة، وطلب شطب اسمه من قوائم الفائزين بها.

جائزة ساويرس المجموعة القصصية.. فرع كبار الأدباء

-أحمد عبد اللطيف عن مجموعة «مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية».

المجموعة القصصية.. فرع شباب الأدباء

المركز الأول للكاتب محمد سرور بمجموعة «ثلاثة فخاخ لذئب أعور».

المركز الثاني للكاتب والزميل محمد البرمي بمجموعة «للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق».