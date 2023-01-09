عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد إعلانها.. ننشر أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ18

صدى البلد

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية أمس أسماء الفائزين بالجائزة عن فئاتها المختلفة في دروتها الثامنة عشرة.

الفائزون بجوائز ساويرس الثقافية

 

-جائزة خاصة للكاتب الصحفي الراحل محمد أبو الغيط.

أحمد عبداللطيف يفوز بجائزة ساويرس الثقافية عن مجموعته القصصية مملكة مارك زوكربيرج

"ساويرس الثقافية" تستحدث جائزة باسم الراحل محمد أبو الغيط

 

-جائزة ساويرس فرع السرديات الأدبية والنقد الأدبي:

 

مناصفة بين كتاب «الملك والمالك» للكاتب بهاء جاهين.

-كتاب «المعلم إبراهيم جوهري» للكاتب مجدي جرجس.

 

-فرع أفضل نص مسرحي:

 

المركز الأول «نزهة السندباد في حدائق بغداد» لـ أحمد نبيل.

المركز الثاني «موسيقى هادئة» تأليف عماد مطاوع.

بعد تنازله عن جائزة ساويرس| شادي لويس: لا أحتاج لتبرير دوافعي

بعد فوزه..شادي لويس بطرس يتنازل عن جائزة ساويرس

-فرع أفضل سيناريو مكتوب للسينما.. كبار الكتاب

 

«حكاية ريشة وسمكة» تأليف أحمد الهواري وإبراهيم بطوط.

 

-فرع أفضل كتاب للأطفال.. تحت 12 سنة

 

مناصفة بين كتاب «لماذا لا يطير التمساح» لـ أحمد قرني رسوم نعمة زيدان.

كتاب «قطتي تؤلف كتابا» لـ أشرف أبو اليزيد.

 

-فرع أفضل رواية.. شباب الأدباء

 

المركز الأول رواية «أحمر لارنج» لــ شارل عقل.

 

المركز الثاني رواية «أبو جامع» لــ أحمد إبراهيم إسماعيل.

 

-الرواية.. فرع كبار الأدباء

 

شادي لويس عن روايته: «تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة»، وأعلن الكاتب شادي لويس، منذ قليل، تنازله عن الجائزة، وطلب شطب اسمه من قوائم الفائزين بها.

 

جائزة ساويرس المجموعة القصصية.. فرع كبار الأدباء

 

-أحمد عبد اللطيف عن مجموعة «مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية».

 

المجموعة القصصية.. فرع شباب الأدباء

 

المركز الأول للكاتب محمد سرور بمجموعة «ثلاثة فخاخ لذئب أعور».

المركز الثاني للكاتب والزميل محمد البرمي بمجموعة «للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق».

جائزة ساويرس شادي لويس بطرس شادي لويس بطرس يرفض تسلم جائزة ساويرس جائزة ساويرس الثقافية أسماء الفائزون بجائزة ساويرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

شاهد.. جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

موضوعات متعلقة

الكشف عن ضريح روماني فريد يعيد كتابة تاريخ فرنسا|تفاصيل

الزيادة السكانية وعلاقتها بالمجتمع.. محاضرة بفرع ثقافة بهاء طاهر بالأقصر

بعد سنوات من التراجع .. مصر تقرر إحياء المسرح المدرسي|تفاصيل

كيف تصدرت الإمارات الدول العربية في قوائم اليونسكو للتراث الإنساني؟

مكتبة محمد بن راشد تتيح 2000 كتاب بلغة برايل

رحلة العائلة المقدسة تتصدر فعاليات المواقع الثقافية بمحافظة الغربية

مهرجان الشارقة للشعر العربي يجمع أكثر من 100 مشارك

رحلة العائلة المقدسة تتصدر فعاليات المواقع الثقافية بمحافظة الغربية

ترشيحاتنا

البرازيل.. قوات الأمن تعتقل أكثر من 400 شخص متورطين بأعمال الشغب الأخيرة

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

يحارب سرطان الرئة ..كوب يوميا من هذا المشروب الخارق

دعاء يغفر ذنوبك .. ردده فى هذا الوقت واغتنمه

أفضل سعر لشراء اليورو اليوم الاثنين 9-1-2023

بعد تقديم الزمالك شكوى.. موقف برونو سافيو النهائي من مشاركته مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من صداع باستمرار.. توقفي عن هذه الأطعمة فورا

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

خد بالك.. عادات بالاستحمام قد تودي لنوبة قلبية في الشتاء

سريع المفعول ..رجيم خارق لحرق ونسف الدهون

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ