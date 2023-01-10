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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 10-1-2022

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل  اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري ، حيث ارتفع الأسبوع الماضي ما بين 2.35 جنيه للشراء ، 2.40 جنيه تقريبا للبيع في البنوك المصرية.

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سعر صرف الدولار


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات ، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 27.40 جنيه للشراء ، و 27.45 للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 27.30 جنيه للشراء، و 27.40 جنيه للبيع ، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.25 جنيه للشراء، و 27.35 جنيه للبيع.يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل الاثنين 9 يناير 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


أسعار الدولار فى مصر


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك الاستثمار العربي نحو 27.21جنيه للشراء و 27.25جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (مصرف أبوظبى الاسلامي،المصري لتنمية الصادرات) 27.20جنيه للشراء و 27.25جنيه للبيع .


سجل سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه فى البنك المركزي 27.01 جنيه للشراء و27.11 جنيه للبيع مقارنة 24.79 جنيه بداية تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 2.32 جنيه.



أسعار الدولار فى البنوك اليوم


ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،HSBC،الإسكندرية ،الأهلي المتحد،المشرق،الكويت الوطني،ميد بنك) نحو 27.15جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع.
 

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (كريدى اجريكول،البنك التجاري الدولي CIB ) 27.15جنيه للشراء و 27.20جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (مصر والأهلي ) 27.05جنيه للشراء و 27.10جنيه للبيع مقارنة 24.71 جنيه للبيع مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 2.39 جنيه.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك ( قطر الوطني، فيصل الإسلامي،المصرف العربي الدولي )نحو 27 جنيه للشراء و 27.10جنيه للبيع.


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى التنمية الصناعية  نحو 26.90 جنيه للشراء و 27 جنيه للبيع.


أعلى سعر شراء الدولار


وتقدم بنك الاستثمار العربي أعلى سعر شراء الدولار اليوم الاثنين مسجلا 27.21جنيه للشراء.

وأصدرا بنكا الأهلي ومصر، الأربعاء الماضي، شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصرى سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022

وفى منتصف الشهر ديسمبر رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس (ما يصل إلى 4.25 -4.5 بالمئة) وذلك للمرة الرابعة على التوالي..

وأظهرت توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك قد يتعدى 5 في المئة سنويا من الآن.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 27.07 جنيه للشراء ، و 27.16 جنيه للبيع.

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