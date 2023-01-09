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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب كافيه تعدى على أعضاء حملة لحماية المستهلك ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حرر جهاز حماية المستهلك فرع بني سويف، وإدارة حماية المستهلك بمديرية التموين، محضراً بمركز شرطة بني سويف ضد صاحب كافيه بقرية باروط بعد قيامه بالتعدي علي الحملة ومنعهم من أداء عملهم أثناء قيامهم بشن حملات للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين وضبط المخالفين.

وفوجئت الحملة أثناء التفتيش داخل الكافيه لصاحبه ويدعي "ع.ش.ع" 33 سنة، حيث وجدت الحملة أسطوانة غاز تزن 12 كيلو ونصف والمخصصة للاستخدام المنزلي بالإضافة إلي عدد من الاسطوانات الأخري بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية، وأثناء مواجهة الحملة لصاحب الكافيه قام بالتعدي بالسب والقذف على أعضاء الحملة ومنع خروجهم من الكافيه.

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وأكد أعضاء الحملة في محضرهم، أن صاحب الكافيه قام بإثارة المارة في الشارع على أعضاء الحملة وقام بسرقة أحراز كانت موجودة داخل أحدي سيارات الحملة وقام بإلقاءها بالشارع وكانت عبارة عن لحوم متحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والمضبوطة بإحدي الثلاجات أثناء مرور الحملة وقيامه بالاشتباك مع أعضاء الحملة لعدم انتشال اللحوم التي قام بإلقاءها بالشارع.

تم تحرير محضر رقم 624 جنح مركز بنى سويف، وضمه إلى رقم 546  جنايات مركز بنى سويف لسنة 2023 والتي أمرت بضبط المتهم وحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

بني سويف حماية المستهلك ضبط الأسعار سيارات مخالفة جهاز حماية المستهلك مديرية التموين النيابة العامة

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