عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. الأرصاد تحذر من رياح قوية جدا تضرب البلاد

طقس الكويت
طقس الكويت

 

حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، اليوم الثلاثاء، من نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج أكثر من 6 أقدام.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، توقعت الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 50 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة، نهاراً.

وأشارت إلى أن الطقس ليلاً سيكون بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة.

كما توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى 16 درجة مئوية في مطار الكويت الدولي. 

مكونة من 9 طوابق| أول سفينة سياحية تصل الكويت منذ 2012

الإشارة الأولى وصلت.. الكويت تعلن نجاح أول أقمارها الصناعية في الفضاء

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت، امس الإثنين، من أن البلاد ستتأثر بأمطار متفرقة متوسطة الشدة وغزيرة على بعض المناطق، قد تكون رعدية أحياناً مع انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأضافت أن الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج البحرية ﻷكثر من 7 أقدام، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقد توقعت الأرصاد، أن تتأثر البلاد بحالة مطرية تستمر حتى مساء اليوم، الثلاثاء، ثم تبدأ الأمطار بالانحسار والطقس بالتحسن تدريجيا، مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

 

الأرصاد الجوية الكويت مطار الكويت الدولي مطار الكويت الأرصاد الجوية الكويتية إدارة الارصاد الجوية إدارة الأرصاد الجوية الكويتية طقس الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عودة تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس اليوم بعد انتشار الفيروسات التنفسية |صور

إلغاء قرار الحجز| عبدالله السعيد يصفع الأهلي

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 10-1-2022

نجم الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

قرار عاجل من إدارة الأهلي للجماهير قبل مواجهة المصري بالدوري

الحقونا البيت بيقع.. كمال مات تحت الأنقاض محتضنا أخواته البنات| لحظات مرعبة

موضوعات متعلقة

شكري يواصل لقاءاته المكثفة في اليوم الثاني بنيويورك.. خطوات مهمة لجذب الاستثمارات المتنوعة على أرض مصر.. المناخ والغذاء والطاقة ومكافحة الإرهاب أبرز الملفات

أول امرأة في التاريخ مستشارة لشيخ الأزهر لشئون الوافدين.. السيرة الذاتية

أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة.. أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم بالمؤتمر العربي الأول للمناخ

كيف أبر أمي بعد وفاتها ؟ افعل 5 أمور تضمن لك الجنة

أدعية قرآنية مجربة لفك الكرب وزيادة الرزق وفتح أبواب الخيرات

دعاء أذان الفجر .. 24 كلمة تغفر ذنوبك وتفتح لك أبواب الخيرات

دعاء عن رسول الله لا يرد أبدا يوم الجمعة.. مجاب في هذه الساعة

متى ينتهي الثلث الأخير من الليل .. اعرف توقيته وردد أفضل أدعية مستجابة

ترشيحاتنا

هتندم | مرتضي منصور يوجه رساله شديده لمحمد مصيلحي

مريم حسن عن إشادة الرئيس السيسي بموهبتها: "حلمي اتحقق"|فيديو

شاومينج يعلن بدء موسم تسريب الامتحانات.. ويؤكد: التسليم على «جروب سري»

البرغوث يقترب.. نادي سعودي يخطط لـ صفقة التاريخ مع ميسي | لن تصدق الرقم

خلصت بنسبة 70%.. سيف زاهر يكشف عن صفقة هجومية جديدة فى الأهلي

احترس.. أمور تمنع الخشوع في الصلاة وتضيع ثوابها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان نائما بدورة المياه|تعرف على سنكلير لويس أول أمريكي يحصل على نوبل

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

بتدفي في عز البرد.. طريقة تحضير المبكبة

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

فيديو

لا وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز|فيديو

هل يعتنق الإسلام.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء ابنه| فيديو جراف

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ