الكويت.. الأرصاد تحذر من رياح قوية جدا تضرب البلاد

حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، اليوم الثلاثاء، من نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج أكثر من 6 أقدام.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، توقعت الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 50 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة، نهاراً.

وأشارت إلى أن الطقس ليلاً سيكون بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة.

كما توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى 16 درجة مئوية في مطار الكويت الدولي.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت، امس الإثنين، من أن البلاد ستتأثر بأمطار متفرقة متوسطة الشدة وغزيرة على بعض المناطق، قد تكون رعدية أحياناً مع انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأضافت أن الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج البحرية ﻷكثر من 7 أقدام، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقد توقعت الأرصاد، أن تتأثر البلاد بحالة مطرية تستمر حتى مساء اليوم، الثلاثاء، ثم تبدأ الأمطار بالانحسار والطقس بالتحسن تدريجيا، مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.