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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لتحصين الأطفال من الجن والعفاريت ليلا

تحصين الأطفال
تحصين الأطفال

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد اليه مضمونة: يسأل بعض الأخوة لي بعض الأولاد والبنات يخافون من الجن والعفاريت ليلا فما هو الحل ؟". 
 
ليجيب “ مرزوق” قائلاً:" قراءة سورة البقرة في البيت ففي ذلك تحصين للبيت من الشيطان والجن والعفاريت، فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن لكل شىء سناما وسنام القرآن سورة البقرة، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)
 

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وتابع: وقراءة سورة البقرة ثلاث فوائد وهما: 

الفائدة الأولى: في هذا الحديث بيان لعظمة سورة البقرة حيث وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سنام القرآن ، ومعنى السنام الرفعة والعلو ، استعير هذا اللفظ من سنام الجمل ثم كثر استعماله فيها حتى صار مثلا ومنه سميت البقرة سنام القرآن ،،،،قال ابن الأثير سنام كل شىء أعلاه وفي شعر حسان (وإن سنام المجد من آل هاشم..) أي أعلى المجد 

الفائدة الثانية: السبب في تسمية البقرة سنام القرآن، لطولها واحتوائها على أحكام كثيرة، و لما فيها من الأمر بالجهاد وبه الرفعة الكبيرة. 

الفائدة الثالثة: المداومة على تلاوة سورة البقرة في البيت يطرد الشياطين والعفاريت من البيت، هذا والأمر الآن أصبح ميسورا عن طريق الأجهزة الحديثة وهي منتشرة في كل بيت. 

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