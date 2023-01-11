عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: اعتقال ثلاثة إرهابيين وتدمير مقرات لـ داعش في بغداد وكركوك

علم العراق
علم العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اعتقال ثلاثة "إرهابيين" وتدمير مضافات في العاصمة العراقية بغداد وكركوك.

نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن جهاز مكافحة الإرهاب - في بيان - قوله: "استنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليتين نوعيتين أولاهما في شمال بغداد، حيث تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين، وبحوزتهم حزام ناسف ومواد متفجرة أخرى".

وأضاف البيان: "تم تنفيذ عملية أخرى في وادي الشاي بمحافظة كركوك، أدت إلى تدمير عدة مقرات لعصابات (داعش) الإرهابي".

جهاز مكافحة الإرهاب في العراق بغداد مكافحة الارهاب داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

الأرصاد الجوية: سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على هذه المحافظات بالساعات المقبلة

مفاجأة.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب منتخب إسبانيا

خفض أسعار الفائدة على القروض | تحرّك رسمي من الحكومة يخص هذه الفئات

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

ترشيحاتنا

حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه.. دار الإفتاء تجيب

أمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تكشف توقعات حالة طقس الأسبوع المقبل

تعادل جديد| تعليق صادم من خالد الغندور يخص الزمالك أمام الاتحاد السكندري

فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بعد التعادل مع بيراميدز 1-1 في الدوري

بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.. مجلس الوزراء يطلق مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية.. تشمل خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لقطاعات الصناعة والزراعة

روسيا تعلن تقديم مساعدات للطائرات الأمريكية بعد عطل تقني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقوية المناعة في الشتاء.. فوائد صحية للشاي بالليمون |تعرف عليها

ملابس جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في عز البرد | شاهد

لوك مختلف.. ياسمين الخطيب تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

عير متوقعة.. 3 أمراض تصيب البشرة في الشتاء

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ