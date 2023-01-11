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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن مطالبها من الغرب لكسب الحرب هذا العام.. تفاصيل

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال مستشار الرئاسة الأوكراني، ميخايلو بودولياك، إن أوكرانيا يمكن أن تكسب الحرب هذا العام إذا تلقت المزيد من الأسلحة الغربية، وخاصة الصواريخ بعيدة المدى والدبابات الثقيلة، محذرا من أن الحرب ستستمر لعقود.

وفي مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، قال بودولياك، إن “الصواريخ التي يزيد مداها عن 100 كيلومتر هي الوحيدة التي ستسمح لنا بالتسريع بشكل كبير في نزع احتلال أراضينا”.

وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا العام الماضي بأنظمة صواريخ يصل مداها إلى حوالي 80 كيلومترًا، ويُنسب لها الفضل في قلب مجرى الصراع لصالح كييف على عدة جبهات.

كما تلقت كييف مؤخرًا أنظمة فرنسية مماثلة.

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وتضغط أوكرانيا الآن على واشنطن لتسليم صواريخ “ATACMS” الأمريكية، التي يبلغ مداها حوالي 300 كيلومتر.

وستسمح مثل هذه الأنظمة للقوات الأوكرانية باستهداف مستودعات الأسلحة الروسية في عمق الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو ولكنها حاليًا خارج نطاق الأسلحة الموجودة في ترسانة كييف.

واشنطن أوكرانيا الولايات المتحدة موسكو كييف

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