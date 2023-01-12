القصة كاملة..محاولة قفز فتاة من بلكونة عمارة سكنية بطنطا والنيابة تخلي سبيلها

التحريات الأمنية تكشف اختلال توازنها أثناء التنظيف سبب سقوطها فجأه

أعطى المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بسرعه انهاء اجراءات إخلاء سبيل فتاة تعمل شغاله عقب التأكد من اختلال توازنها حال تنظيفها بلكونة إحدي العمارات السكنية بشارع النادي بطنطا .



كما كشفت جهات التحقيق أن كاميرات مراقبه بمحيط محل عملها سقوطها فجأه ومحاوله زميلتها إنقاذ حياتها بمساعده الجيران ومسئولي قوات الحماية المدنية .

وكانت منطقة شارع النادي بمدينة طنطا شهدت حالة من الذهول والذعر بين المواطنين عند مشاهدتهم لفتاة تحاول إلقاء نفسها من بلكونة داخل إحدى العمارات، ما أدى إلي تدخل أصحاب الشقة السكنية وعدد من أهالي المنطقة للسيطرة على الفتاة وإنقاذها، ولم يمض وقت طويل حتى انتشر مقطع فيديو للفتاة على صفحات السوشيال ميديا.

وكشفت التحريات الأولية التي أجريت برئاسة المقدم أحمد الهرميل مفتش مباحث قسم شرطة أول وثان طنطا والرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم أول طنطا أن الفتاة التي حاولت إلقاء نفسها من بلكونة داخل أحدي الشقق السكنية بمدينة طنطا تعمل خادمة ومعها خادمة أخري بنفس الشقة .

كما تم اصطحاب الخادمتين لمناقشتهم ومعرفة أسباب محاولة أحدهم إلقاء نفسها للوقوف علي اخر التطورات

كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للوقوف علي آخر التطورات باصطحاب الفتاة لديوان عام القسم لمناقشتها وبسؤالها في الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من ناحية أخري أفادت مصادر مقربة من محل عمل الخادمتين أنه وراء اسباب خفيه وراء سقوط الفتاة ومحاولتها القفز من البلكونه عقب مرورها بازمه نفسية حاده جراء تعرضها للاضطهاد من جهه محل عملها طوال الأشهر الماضيه .



وتابعت المصادر من شهود العيان من الجيران تنتهي إلي سمعهم صراخ الفتاة قبيل محاولتها القفز من البلكونه وهو ما ترك أثرا وراء وجود اسراء خفيه توحي بوجود خلافات بينها وبين صاحب العمل علي حد قولهم .