شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل أزمة منتصف العمر

طرحت منصة شاهد vip البوستر الرسمي لمسلسل أزمة منتصف العمر.

تنتظر النجمة ركين سعد، إطلاق مسلسل أزمة منتصف العمر يوم 26 يناير الحالي حصريًا على منصة شاهد vip، وتشارك ركين سعد في المسلسل بظهور خاص من خلال شخصية ياسمين، وهي فتاة لديها مشاكل تكونت خلال نشأتها، لتنعكس بالسلب على واقعها الحالي.

ويقدم المسلسل دراما اجتماعية وهو مكوّن من 15 حلقة، وبجانب ركين سعد يُشارك في بطولته النجوم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، هند عبد الحليم، رنا رئيس، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.

وفي الوقت نفسه، تقوم ركين سعد بتصوير مشاهدها في مسلسل السفاح "بدم بارد" للمخرج هادي الباجوري، والذي تقوم فيه بشخصية زينة، ويتكون المسلسل من 8 حلقات ومن المقرر عرضه قريبًا وحصريًا على منصة شاهد vip.

وبجوار ركين سعد يشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد فهمي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وورشة كتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

ويعرض حاليًا لركين سعد مسلسل اتزان على منصة WATCH IT، والذي تقدم خلاله شخصية رحمة التي تعاني من اضطرابات نفسية وتعيش وسط صراعات عائلية وتطاردها ذكريات والدها المتوفي، وبجوار ركين يشارك في بطولة المسلسل النجوم صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، حسن مالك، ثراء جبيل، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم. المسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.

وقدمت ركين سعد مؤخرًا عدد من الادوار كان أحدثها شخصية رحمة في مسلسل اتزان الذي تصدّر تريند منصة Watch It طوال فترة عرضه، وأيضًا شخصية مريم في مسلسل ريفو، والتي حصدت ردود أفعال إيجابية، وشخصية نوف في الجزء الأول من مسلسل مدرسة الروابي، والذي انطلق على منصة نتفلكس وتصدر تريند المنصة عربيًا طوال فترة عرضه، وفي انتظار الجزء الثاني من المسلسل وفقًا لما أعلنته منصة نتفلكس، كما شاركت ركين سعد في فيلم العارف، ونافست في موسم رمضان 2018 بمسلسل بالحجم العائلي مع النجم القدير يحيى الفخراني، واشتهرت بشخصية مليكة في مسلسل واحة الغروب،

شاركت ركين في العديد من الأعمال العربية مثل فيلم المختارون، ومسلسل سمرقند وفيلم 3000 ليلة والذي مثّل الأردن في القائمة الأولية لجوائز الأوسكار. حصلت ركين على بكالوريوس في فنون الدراما من جامعة اكستر البريطانية، وشاركت في العديد من ورش العمل وكورسات التمثيل في السينما والتلفزيون في مونتريال