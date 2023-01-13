عنق الزجاجة.. مصر في مواجهة صعبة أمام كرواتيا ببطولة العالم لكرة اليد

يصطدم منتخب مصر لكرة اليد اليوم الجمعة بنظيره منتخب كرواتيا في مواجهة من العيار الثقيل بمستهل مشوار المنتخب الوطني في بطولة العالم لكرة اليد 2023 المقامة ببولندا والسويد حتى 29 يناير الجاري.

وتعقد الجماهير آمالاً كبيرة في تحقيق إنجاز تاريخي لمنتخب مصربعدما رفع سقف الطموحات بعد أولمبياد طوكيو الماضية، التي شهدت دخول منتخب مصر المربع الذهبي كأول منتخب عربي في التاريخ يصل إلى هذا الدور.

ويلعب منتخب مصر لكرة اليد ضمن المجموعة السابعة إلى جوار كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة في المنتخبات الثمانية إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخباً، على أن يتأهل كل منتخب بالنقاط التي جمعها من الفرق المتأهلة معه.

تم تقسيم الـ24 منتخبا على 6 مجموعات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ8 مباشرةً.

وتعد مواجهة كرواتيا للفراعنة هي عنق الزجاجة فى المجموعة، خاصةً أن مواجهتي المغرب وأمريكا في متناول المنتخب الوطني، حيث إن الفوز على المنتخب الكرواتي يعني الاقتراب خطوة من التأهل في صدارة المجموعة، ومن ثم يصبح طريقه أكثر سهولة في الدور التالي لـبطولة العالم لكرة اليد.

قناة مصرية تنقل مباريات مصر في كأس العالم

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية حصولها على حقوق نقل مباريات منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم التي يقع فيها الفراعنة بالمجموعة السابعة بمواجهة كرواتيا اليوم الجمعة ثم يلتقي بالمنتخب المغربي وسيكون الختام بمواجهة أمريكا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر، التي اختارها الإسباني باروندو جارسيا، المدير الفني للفراعنة، كلاً من: كريم هنداوي، محمد علي، عبدالرحمن حميد، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي زين، أحمد هشام السيد، حسن قداح، يحيى الدرع، سيف الدرع، أحمد خيري، محسن رمضان، مهاب سعيد، محمد سند، أكرم يسري، محمد ممدوح هاشم، إبراهيم المصري، أحمد عادل، شادي خليل.