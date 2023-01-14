عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إقالة المهندس وليد عبدالوهاب قوطة من منصب أمين تنظيم حزب مصر أكتوبر

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أصدرت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، قرارًا بإقالة المهندس وليد عبد الوهاب قوطة من منصبه كأمين تنظيم الحزب وتعيين الدكتور محمد جمال حنفي أمين تنظيم الحزب بجانب منصبه كنائب لرئيس الحزب للشئون القانونية.

إقالة محمد بدران من منصب الأمين العام والنائب الأول لـ حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر ينظم حملة للتبرع بالدم في قنا

وقالت رئيس مصر أكتوبر: لابد من تفعيل دور الأحزاب و المشاركة بينهم وبين مجلس حقوق الإنسان، وأن يصبح هناك بروتوكول تعاون بين الأحزاب وبينكم، ونتحرك ككيان واحد للتوعية والتثقيف وبناء الإنسان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ولابد وأن يعي المواطن حقه السياسي وهذا دور الأحزاب.

وطالبت د. جيهان مديح  رئيس الحزب بمشاركة شباب الأحزاب للعمل على وضع توصيات حقيقية من أرض الواقع للمساهمة في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعلنت رئيس الحزب عن إطلاق رحلات شبابية يتكفل بها حزب مصر أكتوبر لعمل زيارات ميدانية لقرى حياة كريمة والمشروعات القومية لتعريف الشباب المصري بالجهود التي تبذلها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

حزب مصر أكتوبر

كما حضر اللقاء المستشار صبري الجندي مستشار وزير التعليم العالى والتنمية المحلية سابقاً، وجمال زكي نائب رئيس الحزب ، ومحمد جمال نائب رئيس الحزب للشئون القانونية ، والقبطان محمود حنفي نائب رئيس الحزب للشئون المالية، وشيريهان القشاوي نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، وشريف حافظ نائب رئيس الحزب لقطاع القاهرة، وهيثم أمان مساعد رئيس الحزب لشئون الشباب ، ود. هشام الحداد أمين الشباب، ود.أسماء حسنين أمين الإعلام المركزي، ورولا صبحي رئيس لجنة المسئولية المجتمعية ، وعبد الله مسعود رئيس لجنة الجامعات، وأحمد الباز رئيس لجنة الإسكان وباقة من قيادات الحزب بالمركزية والأمناء المساعدين بالأمانات وأمناء المحافظات.

 

جيهان مديح الدكتورة جيهان مديح وليد عبد الوهاب قوطة الدكتور محمد جمال أمين تنظيم الحزب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

أين العدل؟.. الغندور يثير الجدل بشأن واقعة محمود متولي

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

موضوعات متعلقة

إقالة محمد بدران من منصب الأمين العام والنائب الأول لـ حزب مصر أكتوبر

جيهان مديح : مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الأمريكية الأفريقية انتصار للدبلوماسية المصرية

جيهان مديح : مصر نجحت في إدارة العلاقات الخارجية والإقليمية والدولية بثوابت راسخة

ترشيحاتنا

اختيار توقيت وجبتك يساعدك في بدء إنقاص الوزن

ابتسامة هزت القلوب.. الطفلة الأفغانية «زينب» تبيع الأقلام لإعالة أسرتها

بسبب أوكرانيا .. وزيرة دفاع ألمانيا تعتزم الاستقالة من منصبها

رئيس الحكومة الجزائرية: نسعى لتعزيز التواصل والعيش المشترك بين دول وشعوب إفريقيا

الزمالك يضم صفقة من العيار الثقيل والإعلان رسميا خلال ساعات

ميدو: هناك لاعبون في الإسماعيلي يحصلون على 10 ملايين جنيه سنويا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوية الانتصاب.. فوائد مذهلة لتناول السبيط

رجل أمريكي يعثر على ملايين الدولارات داخل دولاب قديم..لن تصدق ماذا فعل

بإطلالة مثيرة.. أصالة تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل صوص الكراميل

فيديو

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

إطعام 5 ملايين أسرة.. خيرك سابق مبادرة لدعم المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ