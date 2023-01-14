إقالة المهندس وليد عبدالوهاب قوطة من منصب أمين تنظيم حزب مصر أكتوبر

أصدرت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، قرارًا بإقالة المهندس وليد عبد الوهاب قوطة من منصبه كأمين تنظيم الحزب وتعيين الدكتور محمد جمال حنفي أمين تنظيم الحزب بجانب منصبه كنائب لرئيس الحزب للشئون القانونية.

وقالت رئيس مصر أكتوبر: لابد من تفعيل دور الأحزاب و المشاركة بينهم وبين مجلس حقوق الإنسان، وأن يصبح هناك بروتوكول تعاون بين الأحزاب وبينكم، ونتحرك ككيان واحد للتوعية والتثقيف وبناء الإنسان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ولابد وأن يعي المواطن حقه السياسي وهذا دور الأحزاب.

وطالبت د. جيهان مديح رئيس الحزب بمشاركة شباب الأحزاب للعمل على وضع توصيات حقيقية من أرض الواقع للمساهمة في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعلنت رئيس الحزب عن إطلاق رحلات شبابية يتكفل بها حزب مصر أكتوبر لعمل زيارات ميدانية لقرى حياة كريمة والمشروعات القومية لتعريف الشباب المصري بالجهود التي تبذلها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حزب مصر أكتوبر

كما حضر اللقاء المستشار صبري الجندي مستشار وزير التعليم العالى والتنمية المحلية سابقاً، وجمال زكي نائب رئيس الحزب ، ومحمد جمال نائب رئيس الحزب للشئون القانونية ، والقبطان محمود حنفي نائب رئيس الحزب للشئون المالية، وشيريهان القشاوي نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، وشريف حافظ نائب رئيس الحزب لقطاع القاهرة، وهيثم أمان مساعد رئيس الحزب لشئون الشباب ، ود. هشام الحداد أمين الشباب، ود.أسماء حسنين أمين الإعلام المركزي، ورولا صبحي رئيس لجنة المسئولية المجتمعية ، وعبد الله مسعود رئيس لجنة الجامعات، وأحمد الباز رئيس لجنة الإسكان وباقة من قيادات الحزب بالمركزية والأمناء المساعدين بالأمانات وأمناء المحافظات.