بعد فضائح مذكراته.. الأمير هاري: العائلة ستغضب إذا قلت كل شيء

بعد نشر مذكرات الأمير هاري التي تحمل عنوان “spare - احتياطيا” والتي تتضمن الكثير من أسرار العائلة المالكة البريطانية، يزعم دوق ساسكس أنه لم يفصح عن كل شيء بعد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال الأمير هاري إن لديه ما يكفي من المواد لكتابة كتابين، ولم يذكر الكثير منها في مذكراته لأن والده وشقيقه لن يسامحاه أبدًا إذا ذكرها.

وقال لصحيفة "الديلي تلجراف" إن هناك بعض الأشياء لا يريد أن يعرفها العالم، وتابع أنه يريد أن يقدم اعتذارًا لميجان نيابة عن أفراد عائلته.

جدل بسبب مذكرات الأمير هاري

أصبح سبير، الذي نُشر هذا الأسبوع ، أسرع كتاب غير خيالي مبيعًا على الإطلاق في المملكة المتحدة.

يلخص الكتاب قائمة طويلة من المظالم ضد العائلة المالكة ، فضلاً عن الصدمة التي لم يتم حلها بشأن وفاة والدته، ومعاناته مع الصحة العقلية، والحياة المنعزلة التي عاشها قبل لقاء ميجان، وانهيار العلاقات مع أفراد الأسرة.

لكن قال قصر كنسينجتون وقصر باكنجام إنهما لن يعلقا على محتوياته، وفي مقابلة مع بريوني جوردون من صحيفة التلجراف - الذي سافر إلى كاليفورنيا للتحدث معه - قال دوق ساسكس إنه لم يكن يحاول انهيار النظام الملكي، ويحاول إنقاذهم من أنفسهم.

وقال إن المسودة الأولى للكتاب كانت 800 صفحة تم تقليلها إلى 400 صفحة فقط أي أنها ضعف الكتاب.

وقال إنه من المستحيل أن يروي قصته دون وجود أفراد عائلته فيها ، لأنهم يلعبون دورًا حاسمًا فيها ، وأيضًا لأنك بحاجة إلى فهم شخصيات كل شخص داخل الكتاب.

واستكمل: “لكن هناك بعض الأشياء التي حدثت ، خاصة بيني وبين أخي ، وإلى حد ما بيني وبين والدي ، لا أريد أن يعرفها العالم.. لأنني لا أعتقد أنهم سيسامحونني أبدًا”.