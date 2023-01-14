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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تعليمات خاصة من فيريرا لـ نبيل عماد دونجا استعدادا لمباراة بيراميدز

صدى البلد

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح نبيل عماد دونجا تعليمات فنية خاصة خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأوضح المدير الفني لدونجا أهمية نقل الكرة بسرعة إلى الخطوط الأمامية، والاستفادة من اتقانه للتمريرات الطويلة لمهاجمي الفريق

جاءت تعليمات جوسفالدو فيريرا لـ نبيل عماد دونجا  خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم.

تدريبات بدنية استعدادا لبيراميدز 

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات خاصة لتقوية العضلات باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، التي تم استقدامها داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

مشاركة أحمد فتوح وعبدالله جمعة فى المران 

وأدى أحمد فتوح وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف محمد مدحت المعد البدني على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في كأس مصر.

وكان فتوح وجمعة انتظما في تدريبات الزمالك بالأمس،ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي من أجل تجهيزهما بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

إبراهيما نداى يقترب من العودة 

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق في جزء من تدريبات الكرة.

وأدى  السنغالى إبراهيما  نداي فقرة التدريبات الفنية مع باقي اللاعبين، ليقترب من العودة بشكل تدريجي للمشاركة بصورة كاملة في التدريبات الجماعية.

وكان السنغالى إبراهيما  نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  قد  انتهى من البرنامج العلاجي الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي والتى يسعى من خلالها للفوز والتأهل إلى نهائى البطولة للحفاظ على لقبه الذى حققه الموسم الماضى .

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