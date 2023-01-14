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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الموضوع بسيط | رسالة مؤثرة من هاني الناظر إلى هؤلاء .. شاهد

هانى الناظر
هانى الناظر

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن كثيرًا من الأشخاص يتساءلون لماذا وكيف أقوم يوميا بنفسي باستقبال هذا الكم من أسئلة المرضى على فيسبوك. 

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واستكمل هاني الناظر فى منشوره على صفحته الرسمية على فيسبوك ، أن البعض يتعجب من إصراره على كتابة العلاج مجانا ولكن الموضوع بسيط. 

وأضاف الناظر قائلا إنني أحاول أن أقدم شيئًا يفيد الناس مما تعلمته كطبيب أمراض جلدية ويخفف عنهم آلامهم. 

وأوضح أن الاستشارات الإلكترونية المجانية توفر على المرضى مشقة المواصلات واستهلاك وقتهم وثمن الكشف مع ارتفاع  الأسعار.

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