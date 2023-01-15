أوكرانيا تعترف بخطأها في تدمير مبنى متعدد الطوابق بدنيبرو

قال أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، إن الصاروخ الذي سقط على مبنى متعدد الطوابق في مدينة دنيبرو تم اعتراضه من قبل منظومة الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف أريستوفيتش في حديث تلفزيوني: "تم اعتراض الصاروخ فسقط على مدخل المبنى ما أدى إلى انفجاره فور سقوطه".

وسقط أمس السبت، أثناء قصف الجيش الروسي لأوكرانيا، أحد الصواريخ على مبنى سكني من تسعة طوابق في نهر الدنيبر، مما أدى إلى انهيار أحد أجزائه بالكامل.

ويعد صاروخ كروز من طراز "كي إتش 22" هو الذي أصاب المبنى السكني في مدينة دنيبرو وسط شرق البلاد، السبت، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.