عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. تناول هذه الفاكهة بكمية كبيرة يصيبك بهشاشة العظام

فاكهة
فاكهة

بالرغم من أن البرتقال معروف بالعديد من الفوائد الصحية ، إلا أنه من المهم معرفة عيوب الإفراط في تناول البرتقال. 

فوائد تناول البرتقال في الشتاء كثيرة، كلما أتى من التوهج الطبيعي للبشرة إلى صحة الجسم ، يأتي اسم البرتقال في المرتبة الأولى في الفاكهة.

هناك بالتأكيد فوائد للبرتقال ، ولكن لا ينبغي تجاهل الآثار الجانبية للبرتقال، إذا كنت لا تأكل كمية محدودة من البرتقال ، فيمكن أن يكون هناك العديد من المخاطر الصحية.

txt

أغربها النعاس.. تناول هذه الفاكهة الشتوية بكثرة يصيبك بأمراض مختلفة

txt

أهمها صحة القلب.. احرص على تناول طفلك هذه الفاكهة

أضرار البرتقال

يعتبر البرتقال مفيدًا لكمية محدودة من الصحة ، ولكن إذا كنت معتادًا على شرب عصير البرتقال في الصباح ، فغيّر هذه العادة، لأن عصير البرتقال الفارغ يمكن أن يزيد من مستوى السكر في الدم، لتجنب ذلك ، يجب تناول البرتقال باعتدال.

هناك حموضة في اللون البرتقالي ، مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في العظام وتورم في المفاصل، يمكن أن يؤدي فائض فيتامين سي فيه إلى فقدان الكالسيوم في الجسم. 

بسبب ذلك قد يكون لديك مشاكل متعلقة بالعظام، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من البرتقال أيضًا إلى زيادة مشكلة هشاشة العظام.

البرتقال اضرار البرتقال فوائد تناول البرتقال هشاشة العظام الكالسيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

قرار عاجل ضد نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

موقع عالمي يكشف مفاجأة جديدة بشأن انتقال موليكا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

مسئول أمريكي يفضح الناتو: بإمكانه منع حرب أوكرانيا لكنه لم يفعل

مصطفى محمد يُسجل مع نانت فى ثلاثية مونبيليه بالدوري الفرنسي

سلع بأسعار مخفضة.. مدبولي يفتتح معرض أهلا رمضان في الجيزة

تمهيدا لافتتاحه رسميا.. رئيس الوزراء يصل معرض أهلا رمضان في الجيزة

بداية من 10 آلاف دينار.. أسعار 5 سيارات دفع رباعي في الكويت| صور

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يهزم كريستال بالاس.. وفولهام يخسر من نيوكاسل يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. تناول هذه الفاكهة بكمية كبيرة يصيبك بهشاشة العظام

طريقة عمل مكرونة فيتوتشيني زي المطاعم الشهيرة

من غير فلوس.. مشروب سحري يقضي على البرد

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

مفاجأة غير متوقعة في قضية مشرفة عمال بورسعيد.. تطورات جديدة

بيكيه يسخر من شاكيرا بعد أغنيتها الأخيرة وارتباطه بكلارا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ