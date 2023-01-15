احترس.. تناول هذه الفاكهة بكمية كبيرة يصيبك بهشاشة العظام

بالرغم من أن البرتقال معروف بالعديد من الفوائد الصحية ، إلا أنه من المهم معرفة عيوب الإفراط في تناول البرتقال.

فوائد تناول البرتقال في الشتاء كثيرة، كلما أتى من التوهج الطبيعي للبشرة إلى صحة الجسم ، يأتي اسم البرتقال في المرتبة الأولى في الفاكهة.

هناك بالتأكيد فوائد للبرتقال ، ولكن لا ينبغي تجاهل الآثار الجانبية للبرتقال، إذا كنت لا تأكل كمية محدودة من البرتقال ، فيمكن أن يكون هناك العديد من المخاطر الصحية.

أضرار البرتقال

يعتبر البرتقال مفيدًا لكمية محدودة من الصحة ، ولكن إذا كنت معتادًا على شرب عصير البرتقال في الصباح ، فغيّر هذه العادة، لأن عصير البرتقال الفارغ يمكن أن يزيد من مستوى السكر في الدم، لتجنب ذلك ، يجب تناول البرتقال باعتدال.

هناك حموضة في اللون البرتقالي ، مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في العظام وتورم في المفاصل، يمكن أن يؤدي فائض فيتامين سي فيه إلى فقدان الكالسيوم في الجسم.

بسبب ذلك قد يكون لديك مشاكل متعلقة بالعظام، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من البرتقال أيضًا إلى زيادة مشكلة هشاشة العظام.