بي واي دي تكشف أحدث إصداراتها "SEAGULL" الكهربائية.. صور

تواصل شركة بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عن احدث اصدارتها هناك، وهي النسخة الجديدة كليًا SEAGULL، التي تعتمد في منظومة الدفع الكهربائي الصديق للبيئة.
بي واي دي تكشف عن احدث اصداراتها "SEAGULL" الكهربائية
حصلت السيارة بي واي دي SEAGULL على تصميم عصري وانيق، حيث تضم السيارة مصابيح أمامية حادة المظهر، مع مفهوم رباعي الابواب، وشبكة سفلية باللون الاسود، مع جنوط رياضية باللون الاسود مع تصميم خماسي الاضلاع.
اما عن الناحية الخلفية للسيارة بي واي دي SEAGULL فظهرت بـ"سبويلر" خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى مصابيح مستطحة بشكل طولي، إلى جانب عواكس خلفية على جانبي الصادم، ومصباح خلفي لاشارة التوقف.
ويظهر ايضا وجود حساسات حركة خلفية، بالاضافة إلى مقصورة داخلية ذات لمسات عصرية، حيث تحتوي على شاشة ملونة تعمل باللمس من المؤكد دعمها للتطبيقات الذكية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ومنافذ للطاقة والشحن، مع حوامل للاكواب.
لم تعلن الشركة عن السعة الخاصة بالبطارية المستخدمة للسيارة SEAGULL، ولكنها ستكون طراز LFP من صناعة FinDreams، وهي احد الاذرع التابعة لشركة بي واي دي الصينية، بينما تشير بعض التقارير أن المحرك المستخد سوف يضخ قوة قدرها 75 حصانا طراز TZ180XSH.