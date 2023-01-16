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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي واي دي تكشف أحدث إصداراتها "SEAGULL" الكهربائية.. صور

السيارة بي واي دي SEAGULL 
السيارة بي واي دي SEAGULL 

تواصل شركة بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عن احدث اصدارتها هناك، وهي النسخة الجديدة كليًا SEAGULL، التي تعتمد في منظومة الدفع الكهربائي الصديق للبيئة.

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بي واي دي تكشف عن احدث اصداراتها "SEAGULL" الكهربائية

السيارة بي واي دي SEAGULL 

حصلت السيارة بي واي دي SEAGULL على تصميم عصري وانيق، حيث تضم السيارة مصابيح أمامية حادة المظهر، مع مفهوم رباعي الابواب، وشبكة سفلية باللون الاسود، مع جنوط رياضية باللون الاسود مع تصميم خماسي الاضلاع.

السيارة بي واي دي SEAGULL 

اما عن الناحية الخلفية للسيارة بي واي دي SEAGULL فظهرت بـ"سبويلر" خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى مصابيح مستطحة بشكل طولي، إلى جانب عواكس خلفية على جانبي الصادم، ومصباح خلفي لاشارة التوقف.

السيارة بي واي دي SEAGULL 

ويظهر ايضا وجود حساسات حركة خلفية، بالاضافة إلى مقصورة داخلية ذات لمسات عصرية، حيث تحتوي على شاشة ملونة تعمل باللمس من المؤكد دعمها للتطبيقات الذكية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ومنافذ للطاقة والشحن، مع حوامل للاكواب.

السيارة بي واي دي SEAGULL 

لم تعلن الشركة عن السعة الخاصة بالبطارية المستخدمة للسيارة SEAGULL، ولكنها ستكون طراز LFP من صناعة FinDreams، وهي احد الاذرع التابعة لشركة بي واي دي الصينية، بينما تشير بعض التقارير أن المحرك المستخد سوف يضخ قوة قدرها 75 حصانا طراز TZ180XSH. 

بى واى دى SEAGULL السيارات الصينية السيارات النسخة الجديدة كلي ا SEAGULL

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