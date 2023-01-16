بي واي دي تكشف أحدث إصداراتها "SEAGULL" الكهربائية.. صور

تواصل شركة بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عن احدث اصدارتها هناك، وهي النسخة الجديدة كليًا SEAGULL، التي تعتمد في منظومة الدفع الكهربائي الصديق للبيئة.

بي واي دي تكشف عن احدث اصداراتها "SEAGULL" الكهربائية

السيارة بي واي دي SEAGULL

حصلت السيارة بي واي دي SEAGULL على تصميم عصري وانيق، حيث تضم السيارة مصابيح أمامية حادة المظهر، مع مفهوم رباعي الابواب، وشبكة سفلية باللون الاسود، مع جنوط رياضية باللون الاسود مع تصميم خماسي الاضلاع.

السيارة بي واي دي SEAGULL

اما عن الناحية الخلفية للسيارة بي واي دي SEAGULL فظهرت بـ"سبويلر" خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى مصابيح مستطحة بشكل طولي، إلى جانب عواكس خلفية على جانبي الصادم، ومصباح خلفي لاشارة التوقف.

السيارة بي واي دي SEAGULL

ويظهر ايضا وجود حساسات حركة خلفية، بالاضافة إلى مقصورة داخلية ذات لمسات عصرية، حيث تحتوي على شاشة ملونة تعمل باللمس من المؤكد دعمها للتطبيقات الذكية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ومنافذ للطاقة والشحن، مع حوامل للاكواب.

السيارة بي واي دي SEAGULL

لم تعلن الشركة عن السعة الخاصة بالبطارية المستخدمة للسيارة SEAGULL، ولكنها ستكون طراز LFP من صناعة FinDreams، وهي احد الاذرع التابعة لشركة بي واي دي الصينية، بينما تشير بعض التقارير أن المحرك المستخد سوف يضخ قوة قدرها 75 حصانا طراز TZ180XSH.