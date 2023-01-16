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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مستشفيات أمريكا كامل العدد.. كورونا يضرب من جديد

صدى البلد

لا يزال فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" يهدد دول العالم من جديد، ما الارتفاع في حدة الإصابات التي بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية، ما يهدد الأنظمة الصحية من جديد.

ونتيجة لذلك، نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن الانتشار المرتفع لفيرروس كورونا في الولايات المتحدة، ما اعتبرته يمثل خطرا كبيرا.

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وقال التقرير إن فيروس كورونا بدأ في الانتشار مرة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويزيد من انتشاره فترة العطلات الأخيرة، وقلة الاحتياطات، والتطور المستمر للمتغيرات الفرعية للفيروس.

وتابع التقرير أن المتحورات الجديدة للفيروس تزيد المخاوف لدى مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة بسبب قدرة هذه المتحورات على الهروب من الأجسام المضادة.

وارجع التقرير السبب في عودة الإصابات بقوة إلى "النسيان الجماعي" لأدق تفاصيل الوقاية من الفيروس عبر الكمامات والتعامل بحظر، كما أن عدم التزام عدد كبير من المواطنين حول العالم بالحصول على الجرعات التعزيزية زاد من ارتفاع حدة الإصابات.

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وقال بريندان ويليامز، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية نيو هامبشاير للرعاية الصحية، عن المعدلات الحالية لمنطقته: "المستشفيات في أقصى طاقتها الاستيعابية".

وأضاف أن غالبية حالات دخول المستشفيات هي من بين أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر، على الرغم من أن نسبة الأطفال دون سن الرابعة تضاعفت تقريبا في عام 2022.

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