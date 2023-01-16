صورة جديدة مقربة لـ القمر تكشف أسراره.. شاهد

هناك تطلعات علمية دائمة لـ رؤية الفضاء والشمس والقمر عن قرب، ومؤخرًا تم استخدام شعاع رادار أنتج الباحثون صورا عالية الدقة للقمر مأخوذة من الأرض على الإطلاق.



التقطت الصور الجديدة المذهلة، التي قدمت في 10 يناير خلال مؤتمر صحفي في الاجتماع 241 للجمعية الفلكية الأمريكية (AAS) فيسياتل، واشنطن، موقع هبوط مهمة أبولو 15 التابعة لناسا بالإضافة إلى فوهة تايكو، وهي سمة بارزة من سمات التأثير في المرتفعات القمرية الجنوبية.



قال باتريك تايلور، رئيس قسم الرادار لمرصد جرين بانك والمرصد الوطني لعلم الفلك الراديوي (NRAO)، خلال المؤتمر الصحفي، إن الباحثين صنعوا الصور باستخدام تلسكوب جرين بانك الذي يبلغ قطره 330 قدما (100 متر) في ولاية فرجينيا الغربية - وهو حاليا أكبرتلسكوب لاسلكي قابل للتوجيه في العالم (وهو نوع من التلسكوب المصمم بحيث يمكن توجيه طبقه إلى أجزاء مختلفة من السماء).





وأضاف أن GBT أطلقت موجات الراديو التي أضاءت القمر، وتم التقاط أصداءها بواسطة مجموعة من أربعة تلسكوبات راديوية بعرض 82 قدما (25 مترا) في صفيف خط الأساس الطويل جدا في هيلو، هاواي.





قال تايلور إنه أثناء التقاط الصور، نقلت أداة رادار نموذجية على GBT 700 واط فقط من الطاقة، "مقارنة بالأجهزة المنزلية أو مجموعة منالمصابيح الكهربائية". وأضاف أنه يمكن أن يكتشف ميزات حول موقع هبوط أبولو 15 صغيرة تصل إلى 5 أقدام (1.5 متر) وتلك الموجودةفي فوهة تايكو صغيرة تصل إلى 16 قدما (5 أمتار).