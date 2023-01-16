في سابع نومه.. وزير روماني يتعرض لموقف محرج على الهواء| فيديو

بينما كانت المذيعة لإحدى القنوات الرومانية تتحدث وتطرح اسئلتها لضيوفها بطلاقة واحترافية، فوجئت بـ موقف شديد الحرج والغرابة منقبل احد ضيوفها.





اعدت المذيعة بـ قناة Antena 3 الإخبارية سؤالها ووجهته لـ ضيفها على الهواء مباشرة خلال محادثة تليفونيةوهو وزير الزراعة الروماني"بيتري ديا"، فما كان الجواب من ضيفها سوى أنه يغط في سباط نوم عميق.





ووصل بـ الوزير النوم إلى أنه يسمع صوت شخيره على الهواء مباشرة، خلال الحديث عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية على المزارعين فيرومانيا.





ورغم الموقف الحرج تعاملت المذيعة بشكل احترافي حيث قالت انها ستعاود التواصل مع الوزير في وقت لاحق، ولكن هذا لايمنع الضيوفالآخرين من الضحك على هذا الموقف.