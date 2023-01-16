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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في سابع نومه.. وزير روماني يتعرض لموقف محرج على الهواء| فيديو

صدى البلد

بينما كانت المذيعة لإحدى القنوات الرومانية تتحدث وتطرح اسئلتها لضيوفها بطلاقة واحترافية، فوجئت بـ موقف شديد الحرج والغرابة منقبل احد ضيوفها.


 

اعدت المذيعة بـ قناة Antena 3 الإخبارية سؤالها ووجهته لـ ضيفها على الهواء مباشرة خلال محادثة تليفونيةوهو وزير الزراعة الروماني"بيتري ديا"، فما كان الجواب من ضيفها سوى أنه يغط في سباط نوم عميق.


 

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ووصل بـ الوزير النوم إلى أنه يسمع صوت شخيره على الهواء مباشرة، خلال الحديث عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية على المزارعين فيرومانيا.


 

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ورغم الموقف الحرج تعاملت المذيعة بشكل احترافي حيث قالت انها ستعاود التواصل مع الوزير في وقت لاحق، ولكن هذا لايمنع الضيوفالآخرين من الضحك على هذا الموقف.

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