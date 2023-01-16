استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-1-2023

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".



أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الاثنين 16-1-2023

و استقرت أسعار بيع و شراء الذهب اليوم الاثنين، بمستهل التعاملات، مقارنة بأسعار الذهب أمس الأحد، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

الذهب اليوم في مصر





سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,805 جنيها للبيع و 1,825 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,063 جنيها للبيع و 2,086 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,547 جنيها للبيع و 1,564 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,203 جنيها للبيع و 1,217 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم في مصر



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 14,440 جنيه للبيع و 14,600 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 64,155 جنيه للبيع 64,866 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 2,062,857 جنيه للبيع، و 2,085,714 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.



عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..

معدل سعر الفائدة عالميا : و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.