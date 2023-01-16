إنجاز عالمي.. طالبة سعودية تحصل على المركز الخامس في مؤتمر صيدلي دولي

حصلت الفتاة السعودية لمى الربدي، على المركز الخامس عالميا لأفضل ملصق علمي طلابي في إنجاز كبير خلال مؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا “دوفات 2023”، بعد منافسة قوية مع دول كثيرة ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين التي استمرت لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري.



ويتيح مؤتمر ومعرض «دوفات»، الفرصة أمام شركات الأدوية لإطلاق أحدث منتجاتها والتعريف بتقنياتها وآخر التطورات في الصناعة، إضافةً إلى اكتساب المزيد من المعلومات والخبرات وتبادلها في القطاع، واستكشاف الحلول لمختلف التحديات في المجال.

ويُعد «دوفات» إحدى أكبر الفعاليات المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ بدأ الانعقاد الدوري على مدى 26 عاماً الماضية وساهم في التنمية، وبات اليوم بحسب مختصين، منصةً إقليميةً بارزةً للتعليم والتواصل على مستوى قطاعي الصيدلة والتكنولوجيا؛ إذ يقدّم حلاً متكاملاً على امتداد سلسلة القيمة، كما يوفّر منصةً رائدة تجمع أبرز وأهم مصنّعي المنتجات الدوائية، والصيدلانية، في حين شارك في المؤتمر 140 متحدثاً قدموا رؤاهم وتجاربهم من خلال 112 جلسة علمية، و15 ورشة عمل تلقي الضوء على أهم المواضيع الشائعة في صناعة الأدوية، إضافةً إلى 330 عرضاً تقديمياً.

واختتم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2023)، أعماله بإعلان عدد من الصفقات التي تجاوزت قيمتها 6 مليارات درهم، في حدث مهم أكد الدور الفاعل لـ«دوفات» في تنمية قطاع الصيدلة والترويج له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.