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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة الوثائق.. محامي البيت الأبيض يصدم الجمهوريين بشأن قائمة زوار منزل بايدن

جو بايدن
جو بايدن

أعلن محامي البيت الأبيض، أن البيت الأبيض ليس لديه قائمة زوار بمنزل الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص في بلدة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، حيث تم الاحتفاظ ببعض الوثائق السرية التي تم العثور عليها .

وقال مكتب محامي البيت الأبيض، اليوم الاثنين، "لا توجد سجلات للزيارات لمنزل الرئيس بايدن في ولاية ديلاوير".

وأضاف: "مثل أي رئيس في التاريخ الحديث، فإن إقامته الشخصية تحظي بخصوصية كبيرة. ولكن منذ مجيئه إلى المنصب، أعاد الرئيس بايدن القاعدة والتقاليد المتمثلة في الاحتفاظ بسجلات زوار البيت الأبيض ونشرها بانتظام”.

وبالأمس، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، الحصول على سجلات زوار منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.

وقال كومر، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، في رسالة إلى كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: إنه من دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الأمريكيون مطلقا من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية.

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ويسعى الحزب الجمهوري إلى مقارنة قضية وثائق بايدن، وبعضها يعود لفترة عمله كنائب للرئيس، مع تلك الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي يواجه تحقيقا جنائيا اتحاديا في طريقة تعامله مع الوثائق السرية بعدما غادر البيت الأبيض في 2021 غير أن خبراء في القانون يقولون إن هناك فوارق بين الحالتين.

وقال كومر إنه لن يطلب الحصول على سجلات زوار منزل ترامب في مار ألاجو حيث تم العثور على أكثر من 100 وثيقة سرية، بعضها يحمل علامة سري للغاية، خلال تفتيش أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي.

ومن الناحية القانونية لا يوجد ما يلزم رؤساء الولايات المتحدة بالكشف عن زوارهم في منازلهم أو البيت الأبيض.

البيت الأبيض جو بايدن بايدن الوثائق السرية ديلاوير

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