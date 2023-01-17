نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن والخضروات والعملات

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا اليوم الثلاثاء بعد تراجع قوي من 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي، إذ هبط الأخضر مقارنة بأعلى سعر وصل إليه بإجمالي 2.48 جنيه في البنوك الحكومية، فيما هبط عالميا بقوة عند نقطة متدنية لم يصل إليها لأول مرة من شهور عالميا.

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

استمرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ، في التراجع مقارنة بأسعار أمس الاثنين وكذلك الأربعاء الماضي 11 يناير 2023 التي سجلت الأعلى في تاريخها وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، بعد طرح شهادات الـ 25 % في بنكي مصر والأهلي.

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17 يناير

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، وسجل سعر البطاطس 6.5 جنيهات للكيلو، بينا سجل فى الأيام الماضية 10 جنيهات، وكذلك سعر البصل اليوم بـ 7 جنيهات للكيلو، بعد أن كان يسجل 9 جنيهات، وسعر الجوافة تسجل اليوم 9 جنيها، بعد أن كانت بـ 12 جنيها.

الدينار الكويتي بـ 96 جنيها.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا على مدار تعاملات الأسبوع.

ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023.

انخفاض طفيف في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 يناير

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.