محاضرات وأمسيات شعرية وورش فنية بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى.

وعقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "حق الجار"، تحدث فيها طه أبو الفضل عن حق الجار والحقوق والواجبات للجيران، وأكد أن جميع الكتب تحث على حسن الجوار، وكذلك أوصانا النبي (صلى الله عليه وسلم) بما فيه خيرنا وصلاح أمرنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا.

بجانب ذلك، أعد القصر ورشة حكي للأطفال بالقرية لقصة "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"، وتناول محمد عبيد في القصة السيرة الذاتية لسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وصفاته وأفعاله الكريمة.

كما نظم القصر عرض مسرح عرائس للأطفال بالقرية لتوصيل المعلومات عن قصة "التنمر"، وأوضحت منى عبد الرحمن كيفية التخلص منها والوسائل المساعدة، بالإضافة عرض إنشاد ديني وتواشيح في ذكر الله للمنشد محمود بهيج قصيدة "الصلاة على خير البرية".

فيما نظم قصر ثقافة حاجر العديسات عرض إنشاد ديني للمنشد علي السعدي قصيدة بعنوان "فؤادي"، وكذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر على حسان قصيدة" مسايرة".

كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير، حيث ألقى قصيدة بعنوان "يا عم يا جزار"، بالإضافة إلى حدوتة مصرية بعنوان "السبوع" سردتها سلوى جودة.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية من مختارات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ألقتها الدكتورة بسنت الصادق، بالإضافة ورشة رسوم أطفال بعنوان "عالم البحار" نفذتها حجاجية خيري.

بينما أعد المركز الحضري دوريا ثقافيا لأطفال القرية، عبارة عن أسئلة في المعلومات العامة أداره عوض الله محمد.