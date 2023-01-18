إنتاج 10.6 مليون سيارة.. تويوتا تكشف عن خطتها في 2023

كشفت تويوتا عن خطتها التي تهدف إلى إنتاج 10.6 مليون سيارة للعام 2023 ، لكنها لا تزال حذرة من نقص سلسلة التوريد، وقطع الغيار.

تقول شركة تصنيع السيارات اليابانية إن انتشار COVID-19 طوال عام 2022 والنقص المستمر في الأجزاء بما في ذلك أشباه الموصلات دفعها إلى تعديل خطط إنتاجها بشكل متكرر، ونهجها لعام 2023 هو إعطاء الأولوية القصوى للسلامة والجودة "مع بذل كل جهد ممكن لتسليم أكبر عدد ممكن من المركبات لعملائنا في أقرب وقت ممكن."

بناء 10.6 مليون سيارة.. تويوتا تكشف عن خطتها في 2023

تلاحظ تويوتا أنها حددت حجم إنتاج أساسي مع تذبذب مخاطر هبوط بنحو 10%، ويساعد ذلك في توصيل خطط الإنتاج للموردين وأصحاب المصلحة الآخرين ويتضمن نطاقًا حيث ستكون هناك مخاطر تقلبات في سقف حجم الإنتاج في حالة حدوث نقص في توريد قطع الغيار كما حدث في عام 2022.

بناء 10.6 مليون سيارة.. تويوتا تكشف عن خطتها في 2023

وأضاف تويوتا أن الوضع هذا العام لا يزال من الصعب التنبؤ به بسبب عوامل مثل نقص أشباه الموصلات وانتشار COVID-19، ومع ذلك سنستمر في فحص مستلزمات قطع الغيار وحالات الموردين بعناية لإنشاء خطط إنتاج أكثر استقرارًا وتقليل أعباء الموردين، مع مراعاة جميع تدابير تقلب الإنتاج الممكنة لضمان أنه يمكننا تسليم أكبر عدد ممكن من المركبات لعملائنا في أقرب وقت ممكن.

بناء 10.6 مليون سيارة.. تويوتا تكشف عن خطتها في 2023

تعتزم تويوتا هذا الشهر بناء حوالي 70,0000 سيارة ، منها ما يقرب من 20,0000 يتم بناؤها في اليابان ويتم تجميع 50,0000 المتبقية في مصانع خارجية.