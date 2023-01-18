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منوعات

فيديو مؤثر ومصير مؤلم.. أنثي فيل تعافر لإنقاذ مولودها في حديقة حيوانات بسويسرا

أنثي فيل تعافر لإنقاذ
أنثي فيل تعافر لإنقاذ مولودها في حديقة حيوانات بسويسرا

وثق مقطع فيديو مؤثر مصيرا مؤلما لأنثي فيل تبلغ من العمر 17 عاما عندما كانت تضع مولودها بحضور جدته في حديقة حيوانات زيورخ الشهيرة بسويسرا.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية معافرة أنثي الفيل الآسيوية “فهرة” المهددة بالإنقراض من أجل إنقاذ حياة طفلها. 

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ولادة أنثي فيل

وكشفت اللحظات المفجعة حيث تبذل فيها فيل أم كل ما في وسعها لإيقاظ مولودها الجديد الضعيف بدنيا عن وفاته بعد ولاته بوقت قصير رغم جهودها والآلام الولادة. 

وفي بداية مقطع الفيديو، يبدو أن طفل الفيل يتحرك قليلا، لكن والدته تلاحظ بشكل غريزي أن هناك شيئا ما خطأ وتبدأ في دفعه بقدمها ثم تستخدم جذعها بلطف لمداعبة رضيعها وفحص أذنيه ووجهه وجسمه حتي لاحظت نفوقه.

وكانت جدة الفيل، “شيلا هيمالي” حاضرة أيضا أثناء الولادة حيث أكدت “حديقة حيوان زيورخ” أنه حتى في البرية تتم الولادات في دائرة الأسرة.

تفاصيل فيديو مؤثر

وقالت حديقة الحيوانات السويسرية إن الطفل كان "ضعيفا جدا" منذ لحظة ولادته، وأن الأم والجدة حاولا إنعاش الطفل بعناية واهتمام أثناء محاولتهما حمل العجل على الحركة والشرب.

وأعطى الأطباء البيطريون بمنتزه “كاينج كراشان إليفانت” داخل “ زيورخ"  دواءا لكنه توفي بشكل مأساوي بعد وقت قصير، كما أنه من المتوقع إجراء فحص مرضي لسبب الوفاة.

وتتمتع الأفيال بأطول فترة حمل مقارنة بأي حيوان ثديي حي، وكانت أنثي القبل حاملا لمدة 22 شهرا -مما يعني أن وصول طفل الفيل الآسيوي المهدد بالانقراض كان متوقعا من قبل موظفي حديقة الحيوان.

وتتعرض الأفيال الآسيوية لخطر الانقراض في البرية بسبب فقدان الموائل والصيد الجائر لأنيابها وجلدها.

ولادة أنثي فيل حديقة حيوانات زيورخ سويسرا الأفيال الآسيوية خطر الانقراض زيورخ

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