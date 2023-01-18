احذروا ربط فيسبوك برقم معروف.. 6 خطوات لحماية حساباتك من الاختراق

قال أحمد السيد، متخصص في وسائل التواصل الاجتماعي إنه يجب تأمين وحماية الحسابات منذ إنشائها جيدًا وذلك عن طريق استخدام كلمات سر تحتوي على حروف قوية بالقدر الكافي، موضحًا: "لازم تكون صعبة عشان محدش يقدر يتخيلها ويعمل اختراق للحساب".

وأضاف “السيد” خلال حواره ببرنامج صباح البلد من تقديم داليا أيمن والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كلمة السر يجب أن تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة ورموز خاصة وأرقام مختلفة، يفضل عدم استخدام التسلسل.

و أكد أهمية ربط الحسابات بأرقام تليفون غير معروفة، لافتًا إلى أنه من الممكن الاستحواذ على رقم الهاتف الخاص بالشخص ومن ثم يتم اختراق الحساب من خلال الكود التي ترسله لمنصة لعمل وصول إلى الحساب.

وتابع أن هناك مايسمى بالمصادقة الثنائية وهي عبارة عن وضع رقم هاتف غير الرقم المعروف حتى يتم إرسال الكود الخاص بالحساب عليه وهذه الخاصية توجد في كافة المنصات تقريبًا على رأسها فيسبوك وانستجرام.