تأثيرات ضارة.. ماذا يفعل الدجاج المقلي بجسم الإنسان؟

على الرغم من أن الدجاج يعتبر صحيًا نظرًا لارتفاع معدل التغذية ، إلا أن هناك العديد من الآثار الجانبية المرتبطة باستهلاكه اليومي، وخاصة عند تناوله مقليا.

أضرار تناول الدجاج المقلي

1.يزيد من مستوى الكوليسترول في الدم

إذا كان الدجاج المقلي هو ما يروق لك دائمًا وكنت دائمًا تستسلم لهذه الرغبة الشديدة ، فاستعد لارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

من الجدير بالذكر أن الاستهلاك اليومي للحوم البيضاء والحمراء يمكن أن يزيد من مستوى الكوليسترول السيئ ، وفقًا لبحث نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، للحفاظ على مستوى الكوليسترول لديك تحت السيطرة ، اختر الدجاج المسلوق أو المشوي أو المقلي ، ولكن ليس يوميًا.

2.يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم

كونه طعامًا عالي الحرارة ، يمكن أن يؤدي استهلاك الدجاج اليومي إلى زيادة درجة حرارة الجسم الإجمالية, هذا يمكن أن يسبب المزيد من نزيف الأنف خاصة خلال فصل الصيف.

3.يسبب زيادة الوزن

معظم أطباق الدجاج بما في ذلك الدجاج المقلي أو البرياني أو الدجاج بالزبدة غنية بالسعرات الحرارية وثقيلة، إن تناولها يوميًا يمكن أن يؤثر سلبًا على وزنك الإجمالي وقد يؤدي في النهاية إلى السمنة، لذلك ، تناولها من حين لآخر.

4.قد يسبب عدوى المسالك البولية

وفقًا لتقرير صادر عن Science Daily ، وجد العلماء الإشريكية القولونية في حوالي 80 في المائة من عينات اللحوم أثناء البحث، كما وجدوا 72 في المائة من عينات البول والدم إيجابية من مرضى أكل اللحوم.

من الجدير بالذكر أن الإشريكية القولونية يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية (UTIs) إلى جانب مجموعة من الالتهابات الأخرى ، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.

المصدر slurrp