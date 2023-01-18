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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سُخف .. أول تعليق من أمريكا بعد تشبيه لافروف لها بـ هتلر

سيرجي لافروف - وزير
سيرجي لافروف - وزير الخارجية الروسي

وصف البيت الأبيض تشبيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نهج أمريكا بنهج الزعيم النازي أدولف هتلر بأنه مقارنة عدائية. 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين "من السخف هذا والأمر لا يستحق الرد عليه بخلاف الطريقة الهجومية حقا التي حاول بها وصفنا بهتلر والمحرقة النازية."

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالاقتداء بالزعيم النازي أدولف هتلر والقائد الفرنسي نابليون بونابرت، وذلك في محاولتها حشد الدول الأوروبية ضد بلاده، لتخوض حربًا بالوكالة عن واشنطن.

جاءت كلمة لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الأربعاء لمناقشة نتائج الأنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022.

وحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تقود حربا ضد روسيا على نفس المنوال الذي سعى فيه أدولف هتلر إلى "حل نهائي للمسألة اليهودية" في أحدث محاولة مشوشة لتبرير غزو موسكو لأوكرانيا.

وأوضح أن الولايات المتحدة، إلى جانب الغرب ، تستخدم أوكرانيا "كوكيل" لتحقيق "الحل النهائي للقضية الروسية"، متهمًا الغرب بأن لديه "نفس الهدف" مثل هتلر ، الذي أشرف على مقتل عشرات الملايين.

ولفت لافروف: "الآن إذا قرأتم السياسيين الغربيين، ليس فقط من دول البلطيق أو بولندا، ولكن أيضًا أولئك الأكثر عقلانية، فإنهم يقولون بشكل قاطع إن روسيا يجب أن تعاني من هزيمة استراتيجية."

أمريكا واشنطن لافروف البيت الأبيض وزير الخارجية الروسي

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