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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على أهداف قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية| تفاصيل

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن اهداف قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم 214 لسنة 2020 والتي كان ابرز اهدافه توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض بوضع سياسة صحية مبنية على الدليل، مع حماية المبحوثين فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة، بالإضافة لترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.

أهداف قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

- حماية المبحوثين.

- وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية.

- سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية ، أو علاجية أو غير علاجية ، تداخلية أو غير تداخلية.

ويشترط فى هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، وتكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الجدير بالذكر أن القانون قسم البحوث الإكلينيكية البحوث الطبية الإكلينيكية إلى أربع مراحل، إجراء المرحلة الأولى على عدد من البشر من 20 إلى 80 شخصا، والمرحلة الثانية يتم إجرائها على عدد من البشر من 200 إلى 300 مبحوث ممن يعانون من المرض المستهدف من البحث الطبى الإكلينيكى، أما المرحلة الثالثة فيتم إجرائها على مجموعة من المبحوثين (المرضى) ويتراوح عددهم ما بين المئات والآلاف، أما الرابعة وتعرف بمرحلة ما بعد التسويق، وتتضمن المراقبة الآمنة المستمرة للدواء بعد حصوله على ترخيص التداول.

الصناعة الوطنية رعاية طبية انتشار الامراض اللائحة التنفيذية البحوث الطبية الإكلينيكية

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