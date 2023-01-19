نزيف على الأسفلت| القصة الكاملة لـ انقلاب أتوبيس عمال بورسعيد.. صور

حادث مأساوي شهده طريق “بورسعيد - المطرية” بعد انقلاب أتوبيس عمال ليسفر عن مصرع 3 وإصابة 14 من عمال مصنع الضفائر الكهربائية، وذلك خلال طريق عودتهم لمحافظاتهم بعد انتهاء عملهم بالمصنع الكائن جنوب محافظة بورسعيد.

انقلاب أتوبيس بورسعيد

بدأت الواقعة، حينما تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارا بانقلاب أتوبيس يقل عمال من مصنع الضفائر على طريق بورسعيد المطرية السريع.

تم إخطار هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد للدفع بسيارتها إلى موقع الحادث وكلف فريق بحث جنائى وضباط الإدارة العامة للمرور بالانتقال إلى موقع البلاغ .

حادث انقلاب أتوبيس بورسعيد

10 سيارات إسعاف

وعلى الفور جرى الدفع بـ 10 سيارات لنقل المصابين، ونقلهم لمستشفيات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى 30 يونيو 6 من المصابين، كما استقبل مستشفى السلام 7 من المصابين، وتم إيداع جثتين بالمشرحة، بينمااستقبل مستشفى المطرية مصابة وأخرى متوفية، ليصبح إجمالي المصابين 14 مصاب و 3 حالات وفاة.

طوارئ في بورسعيد بعد انقلاب أتوبيس عمال الضفائر

ورفعت هيئة الرعاية الصحية درجة الاستعداد للقصوى، وجرى تكليف فريق طبي متخصص من أطباء الطوارئ والرعاية والمخ والأعصاب والجراحة، كما تم تكليف فريق من التمريض، للتعامل مع الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

وتواصل فرق الرعاية الصحية عملها لانقاذ المصابين تحت اشراف مباشر من الدكتور مصطفى شعبان رئيس هية الرعاية.

حادث انقلاب أتوبيس بورسعيد

اسماء اضحايا حادث انقلاب اتوبيس بورسعيد

وتبين ان المصابين هم أحمد السيد على 34 عام وخلود محمد 17 عام وخالد الحمامي 23 عام ، مصطفى المحمودى 31 عام ،اية يوسف 18 عام ،محمود الورداني 30 عام،رشا جمال 24 عام،محمد حسن 18 عام ،سارة عبدالخالق 24 عام و مى عبدالخالق 22 عام

بالاضافة الى استقبال المستشفيات مصطفى محمد ابو العلا 18 عام وأجفان عبدالله 30 عام وأسامة مسعد 36 عام

وتم إيداع جثمان المتوفيتين الى رحمة مولاهم نادية عبدالعزيز وتبلغ من العمر 21 عام وندى عوض السيد 23 عاما تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى الزهور.