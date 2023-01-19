ننشر الصور الأولى من حادث تصادم سيارتين بأسوان

نعرض عبر منصة "صدى البلد " الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل بإدفو شمال أسوان اليوم، الخميس، والذى أسفر عن إصابة 11 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم.

وتعرض 11 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل بإدفو شمال أسوان اليوم، الخميس، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

حوادث متفرقة

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بأسوان

وتلقت الأجهزة المعنية بإدفو إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل التابع لدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وقد تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.