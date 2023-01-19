عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر الصور الأولى من حادث تصادم سيارتين بأسوان

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بأسوان

نعرض عبر منصة "صدى البلد " الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل بإدفو شمال أسوان اليوم، الخميس، والذى أسفر عن إصابة 11 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم.

وتعرض 11 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل بإدفو شمال أسوان اليوم، الخميس، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وفد الوكالة الأمريكية للتنمية : شراكة تاريخية مع أسوان لتنفيذ المشروعات الناجحة

محافظ أسوان يهنئ طالبا من ذوي الهمم بالخامس على الجمهورية في الكاراتيه

حوادث متفرقة

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بأسوان

وتلقت الأجهزة المعنية بإدفو إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل التابع لدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وقد تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اخبار المحافظات حادث تصادم سيارة ميكروباص تصادم سيارة ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

شوبير يزف بشرى للأهلاوية قبل مواجهة الزمالك

ضربة موجعة لمشجعي الزمالك.. فتوح يرفض عقد جلسة صلح مع المستشار

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

موضوعات متعلقة

إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

7 سنوات مرت على افتتاح المركز الثقافى الإفريقى بأسوان.. تعرف عليه

وفد الوكالة الأمريكية للتنمية : شراكة تاريخية مع أسوان لتنفيذ المشروعات الناجحة

في لقاء محافظ أسوان وأعضاء جمعية المستثمرين.. دفع العمل لتطوير المنطقة الصناعية بالعلاقي

بعد حصوله على أفضل محافظ عربي|اللواء أشرف عطية يلتقي وفد المعونة الأمريكية بأسوان

محافظ أسوان يهنئ طالبا من ذوي الهمم بالخامس على الجمهورية في الكاراتيه

ترشيحاتنا

أنهت حياتها بالمدينة الجامعية.. نكشف تفاصيل وفاة طالبة بهندسة حلوان

100 عامل لإصلاحه|كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بـ6 أكتوبر..وهذه المناطق تفقد الخدمة

أشعر بثقل الصلاة في قلبي ماذا أفعل؟.. 14 كلمة تعينك على العبادة

فيديو.. اختفاء أثر الممثل جوليان ساندز في جبال كاليفورنيا

بعد وفاة الأخت أندريه الفرنسية.. من هي أكبر معمرة في العالم؟

في المركز الأخير .. أسامة خليل : الإسماعيلي فعلا في خطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إياك وتجاهلها.. علامتان على الوجه قد تعكسان صحة الأمعاء السيئة

على ضفاف النيل.. اكتشاف مذهل يظهر أسرار عصر الملكة كليوباترا في مصر

السعودية تستقطب نجوم العالم.. تفاصيل اللقاء الأول بين رونالدو وميسي على أرض عربية

طعام شائع يتناوله الملايين يتسبب في تدمير الشرايين والأوعية الدموية

فيديو

الدعوة عامة.. بسمة وهبة ومحمد الباز يتبرعان براتبيهما من أجل مصر

تحذير من الأرصاد الجوية بسبب درجات الحرارة في المساء

سعر صرف الدولار في البنوك والذهب اليوم بالأسواق

براءة الطبيب المعالج وتكريم الراحل..ماذا حدث بعد مرور عام على رحيل وائل الإبراشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ