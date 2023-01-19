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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية الطوناب

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بجميع القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وذلك من خلال الجولات التفقدية لوحدة حياة كريمة لضمان الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة وتشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية مطالب واحتياجات الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب.

 وأكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأن المشروعات الجارية بقرية الطوناب بمركز إدفو، تخدم 13.6 ألف نسمةٍ، موزعين على 4 قرى فرعية وتابع، موضحاً أن المشروعات تضم، مشروع تدعيم وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 92%.

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مشروعات حياة كريمة

وأشار المهندس ناجح مصطفى أن المشروعات تشمل تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وأيضاً مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي، ومشروع الإحلال الكلى لكوبرى وادى الرديسية، وأيضاً مشروع الإحلال الكلى لمدرسة الشهيد حسن عوض بنسبة 80% لكل مشروع، بجانب مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 75%، ومشروع الإحلال الكلي لمركز شباب الطوناب بنسبة 60%، فضلاً عن مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أم شلباية الابتدائية بنسبة 50%.

 وأضاف رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تم التشديد على تكثيف الجهود المبذولة وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار حال وجود أى تقاعس أو تقصير من جانبها في الالتزام بإنهاء المشروعات في التوقيتات المقررة لها.

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وكان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الخميس فعاليات إجتماع مناقشة نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتى عقدت بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وجايسون تايلور رئيس وفد المعونة الأمريكية والحوكمة الإقتصادية، وأيضاً الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى اللواء لؤى فاروق رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسوان.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية، أن انعقاد هذا الإجتماع يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الفساد وبتر جذوره بشكل نهائى من كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى مقدم الخدمة ومتلقيها تواكباً مع الجهود الدولية فى هذا الاتجاه، وهو الذى كان أحد أهم أهداف التنمية المستدامة لدى أجهزة المحافظة.

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