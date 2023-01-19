قرية السلام وبحيرة ناصر ضمن أحداث فيلم أبو سمبل للثقافة السينمائية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ضمن فعاليات مشروع "إبدأ حلمك السينما بين يديك" المنفذ بإشراف عام من الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، التابعة للادارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، المعسكر السينمائي الخامس بمدينة أبو سمبل بأسوان فى الفترة من ١٧ حتى ٢٤ يناير الجاري، بعنوان "ابوسمبل" لتصوير تراث الحياة النوبية بمدينة أبوسمبل، وقرية السلام وتسجيل عدد من اللقاءات مع السياح والأجانب ممن حرصوا على زيارة المعبد وحضور احتفالية تعامد الشمس، إلى جانب تصوير بحيرة ناصر و حياة الصيادين وساكنى ضفاف النيل.

دراسات سينمائية



"أبو سمبل" فيلم وثائقي بإشراف نخبة من أساتذة فى مجال صناعة الفيلم سيناريو الدكتور اشرف محمد، إخراج عصام حلمى، مونتاج حسام المحفوظى، مدير التصوير زايد نايف، تنفيذ طلبة الدراسات السينمائية المتميزين عمرو نوار، ديفيد مكرم، و باسم ياسر، وإشراف عام الفنان تامر عبد المنعم، لتوثيق ونقل صورة جذابة ومبهرة تنقلها رسالة ترويجية وتثقيفية للجمهور عن معالم مصر السياحية وثرواتها بهدف تنشيط السياحة وذلك بالتزامن مع مهرجان تعامد الشمس.