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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكشف عن سبب وفاة الممثل ليزلي جوردان بعد شهرين من رحيله

ليزلي جوردان
ليزلي جوردان

تم الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الممثل ليزلي جوردان، بعد شهرين من رحيله عن عمر 67 عاما، متأثرا بإصابته في حادث سيارة أثناء قيادته.

 

الممثل الأمريكي الكوميدي ليزلي جوردان، توفي في هوليوود 24 أكتوبر الماضي، بعدما تعرض لحالة طبية طارئة أثناء القيادة، ما أثار شبهة جنائية حول وفاته. 

 

ووفقا لتقرير الطب الشرعي الذي أعلن اليوم، فإنه مات نتيجة إصابته بضعف مفاجيء في عضلة القلب، إلى جانب تصلب الشرايين، وهو عامل ثانوي في حالته.

وبعد يوم من حادث ليزلي جوردان المميت، تواردت أنباء أن نجم الكوميديا الأمريكي كان يعاني من ضيق في التنفس في الأيام التي سبقت وفاته، وكان لدي بالفعل موعد مع طبيب القلب لفحصه لكن القدر لم يمهله الفرصة. 

لم يكن يعاني ليزلي جوردان من أي أمراض مزمنة أو أزمات صحية رغم تقدمه في العمر، وأصيب بفيروس كورونا مرة واحدة فقط منذ اندلاع الجائحة. 

ليزلي جوردان من مواليد ولاية تينيسي ، اشتهر بدوره في فيلم 'Will & Grace' الكوميدي على شبكة إن بي سي بدور بيفرلي ليزلي ، وهو الفيلم الكوميدي الذي أكسبه دوره فيه جائزة إيمي لأفضل ممثل ضيف عام 2006.

ليزلي جوردان فيروس كورونا وفاة ليزلي جوردان أزمات صحية ولاية تينيسي

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