حدث ليلا .. لأول مرة درجة الحرارة في مصر صفر .. أزمة نسب جديدة للفيشاوي .. سهير رمزي تكشف تفاصيل تسميم والدتها .. واستقالة مؤسس نتفيلكس

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقراءنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجز بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

تسجل درجة الحرارة صفر درجة مئوية في مصر ، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، إذ تكون هذه أول مرة منذ بدء الشتاء في 21 ديسمبر الماضي، وسجلت الصغرى 0 درجة مئوية مع تساقط الثلوج ليلا على ..

كشفت الدكتورة لميس مكى المنسق المركزي بمؤسسة حياة كريمة عن الموعد المحدد للانتهاء من المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة .

كشفت الفنانة سهير رمزي تفاصيل تسميمها لوالدتها بالخطأ حيث أكدت أنها بدونها ضائعة..

علق الإعلامي محمد موسى، على أزمة نسب نجل الفنان أحمد الفيشاوي من فتاة ألمانية، لافتا إلى أن الفيشاوى أثار حالة من الجدل الواسع عندما نشر صورة لطفل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وعلق علي الصورة أنه ابنه.

كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة بشأن صفقة انضمام مروان عطية نجم الاتحاد السكندري السابق للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية . وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن انتقال محمود علاء نجم الزمالك السابق للاتحاد كان جزء من صفقة انضمام مروان عطية للزمالك.

تأهل ريال مدريد لربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3 / 2 على مضيفه فياريال، ضمن منافسات دور الستة عشر. وتقدم فياريال في الدقيقة الرابعة عن طريق إيتيان كابوي، قبل أن يضيف زميله سامويل تشوكويزي الهدف الثاني في الدقيقة 42. وفي الدقيقة 57 سجل ريال مدريد هد

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه أصبح من الأصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا. ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن ميشيل قوله للصحفيين خلال رحلة إلى كييف كل المباحثات بشأن العقوبات على روسيا أصبحت أصعب بكثير من المباحثات السابقة.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، الخميس، دعم الولايات المتحدة لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأهمية الإسراع في تصديق الحلفاء على انضمامهم.

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الخميس، وذلك بعدما أثار موجة غاضب عارمة في بريطانيا بعد خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي في سيارة متحركة

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أبريل، أمس الخميس، إذ يراقب المستثمرون الإشارات المتعلقة بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية، مساء أمس الخميس، تراجعًا كبيرًا بعدما فقد مؤشر الداو جونز مستويات 33100 نقطة متراجعاً بأكثر من 250 نقطة أو نحو 0.8% من قيمته بنهاية جلسة الخميس.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن قضية العثور على وثائق سرية في مكتب استخدمه بايدن قبل وصوله إلى رئاسة الولايات المتحدة، ليست مهمة.

توقع فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية أن تكون أسواق الطاقة أكثر تشددًا في 2023، معرباً عن آماله بألا ترتفع الأسعار على نحو أكبر لخفض الضغط على واردات الطاقة لدى الدول النامية.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز قام برحلة سرية إلى العاصمة الأوكرانية كييف في نهاية الأسبوع الماضي.

شهدت ادارة منصة نتفليكس العالمية تغير مفاجئ حيث أعلنت الشركة منذ ساعات قليلة، أن مؤسسها ريد هاستينجز سيتنحى عن منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة وسيعمل كرئيس تنفيذي