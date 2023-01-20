خطيب الأزهر: المجتمع فقد قيم التراحم وعلى الناس اللجوء لهدي الإسلام

قال الدكتور عبد الفتاح العواري، من علماء الأزهر الشريف، إن المسلمين عليهم أن يعودوا إلى هدي الإسلام، فالله سمى نفسه الرحمن الرحيم، وكتب على نفسه الرحمة، والنبي قال عن نفسه "أنا نبي المرحمة".



وأضاف العواري، في خطبة الجمعة، من الجامع الأزهر، أن المجتمع الآن فقد قيم التراحم وحل مكانها قسوة القلوب، فلم يعد هناك تراحم وتعاون بين فئات الناس.

وتابع: كسوة العريان من الرحم، علاج المريض من التراحم، كفالة اليتيم من التراحم، إطعام الطعام من التراحم، إيواء من ليس له مأوى من التراحم.

وأكد أن قضية التراحم فقدت فاختل نظام المجتمع بسببها، فحري بالمجتمع أن يتفيأ ظلال الإسلام ويتقبس منه ما يعود على المجتمع بالحب والألفة والمودة والمحبة والتراحم، حتى يصبح المجتمع مترابط وقوي.