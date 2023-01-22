حبس شخص سرق محتويات مسجد بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة محتويات مسجد بحلوان

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقي رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض علي لص سرق محتويات مسجد بحلوان، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة إمام مسجد كائن بمنطقة حلوان بالقاهرة لسرقة بعض الأشياء من داخل المسجد.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه الإنتقال والفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم وتبين قيامه بسرقة عدد من المواسير النحاسية الخاصة بتكيفات المسجد وعدد من حنفيات المياه تم ضبطه.

وأقر بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.