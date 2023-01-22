أحمد صالح : فيريرا المسئول عن هزيمة الزمالك بالقمة 125

حمل أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مسئولية هزيمة الفارس الأبيض أمام النادي الأهلي بالقمة 125.

وأضاف أحمد صالح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" فيريرا المسئول الأول عن الهزيمة، بعد تغييراته بسحب المثلوثي وعمرو السيسي اختلفت الأوضاع في القمة".

وتابع:" فيريرا فشل في تجهيز لاعبي الزمالك للمباراة، بعكس نظيره السويسري مارسيل كولر، الذي قدم مباراة جيدة للغاية رغم الغيابات".

أهداف مباراة الأهلي والزمالك



سجّل ثلاثية النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسية لكهربا الذي بدوره وضعها فى شباك الحارس محمد عواد برأسه.

وأضاف الهدف الثانى محمد شريف فى الدقيقة 75 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني قابلها محمد شريف بتسديدة قوية على يمين عواد إلى داخل الشباك.

وأحرز الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 90 من كرة طويلة خلف دفاعات الزمالك وصلت عند حمدي فتحي مررها إلى معلول يرسلها عرضية رائعة يقابلها شريف بيسراه إلى داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد الأهلي الى النقطة 34 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ، ليتسع الفارق بين الغريين الى 8 نقاط كاملة .

ونجح الأهلي في استعادة الانتصارات على مستوى الدوري بعد التعادل سلبيًا مع المصري البورسعيدي في الجولة الماضية.

فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 125 أسقط به أكثر من عصفور بحجر واحد بعد الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز عن أقرب ملاحقيه وهو فريق فيوتشر ليصبح الفارق 4 نقاط .