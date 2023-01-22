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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عريس القمة 125.. كهربا يصنع ويسجل 30 هدفا بقميص النادي الأهلي

كهربا
كهربا

حقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصريالممتاز.

وحسم الأهلي مباراة القمة بعدما تقدم محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 61، ثم أضاف البديل محمد شريف هدفين في الدقيقتين 75 و90.

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف.

وتجمّد رصيد الزمالك الغريم التقليدى لنادى الأهلي عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

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الزمالك ليس الأول.. كولر يقود الأهلي إلى 19 مباراة بدون هزيمة

أبرز أرقام محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي 
 

 شارك محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي  في 64 مباراة 
أحرز محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي 19 هدفا
ساهم محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي في صناعة 11 أسيست
 

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أرقام فريق الأهلي تحت قيادة كولر : 

السويسري مارسيل كولر وصل إلى مباراته رقم 19 مع الأهلي منذ التعاقد معه خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس قبل قمة الزمالك رقم 125.

السويسري مارسيل كولر قاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى 19 مباراة 

نجح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في تحقيق الفوز في 14 مباراة.

وشهد النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 5 تعادلات فى مختلف البطولات التي شارك بها المارد الأحمر.

 لم يتعرض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لأي هزيمة في مختلف البطولات المحلية.

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قرارات صارمة في الزمالك 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالكبرئاسة مرتضى منصور، توقيع عقوبات على لاعبي الفريق، وغرامات مغلظة، بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر المستشار مرتضى منصور، إيقاف مستحقات اللاعبين لحين إشعار آخر، وتوقيع عقوبات مالية  وغرامات مغلظة عليهم.

وجاء قرار مرتضى منصور، بعدما ودع فريق الزمالك الأسبوع الماضي، بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، ثم الخسارة أمام فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي بثلاثية في الدوري.

ويلعب فريق الكرة الاول بنادى الزمالك في المحلة بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”. 

 

الأهلى الزمالك كهربا محمد شريف كولر

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