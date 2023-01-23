تقوم بها ملايين النساء .. عادة وقت النوم تزيد من خطر الإصابة بالصلع

حذر الخبراء من عادة وقت النوم التي يمكن أن تزيد من خطر تساقط الشعر ,يمكن أن تشجع أيضًا البكتيريا على النمو ، مما يمهد الطريق لمزيد من مشاكل الجلد والشعر وهي الذهاب إلى الفراش بشعر مبلل عادة .

تساقط الشعر

وفقا لموقع express.co.uk يمكن أن يتسبب هذا الضغط في تقصف شعرك وعندما يكون شعرك مبللاً يكون من الأسهل إلحاق الضرر به أكثر مما لو كان جافًا وقال إن الشعر الرطب والرطوبة يسببان أيضًا نمو البكتيريا.

يمكن أن تكون البكتيريا التي تنمو في الأسرة وعلى الوسائد ضارة ويمكن أن تسبب مشاكل للبشرة والشعر ، مثل حب الشباب وقشرة الرأس ويمكن أن تسبب البكتيريا أيضًا مشاكل في الجهاز التنفسي إذا تشكل العفن.

قال السيد ستيفنزإحدى أسهل الطرق لتقليل المخاطر المرتبطة بالنوم بشعر مبلل هي تقليل عدد المرات التي تغسل فيها شعرك في الأسبوع وعلى الرغم من أن هذه النصيحة قد تبدو بسيطة ، إلا أنها تساعد في تقليل الضرر الذي تلحقه بشعرك.".

كما نصح بأن هناك فرقًا كبيرًا بين النوم وشعرك "مبللًا" والذهاب إلى الفراش وهو جاف تقريبًا وتعتبر أكياس الوسائد المقاومة للماء خيارًا لمنع الرطوبة من التسرب إلى الوسائد ، لكنها لا تفعل الكثير لمنع شعرك من التكسر.

لكن أكياس الوسائد الحريرية يمكن أن تحمي شعرك بشكل أفضل لأنها تسمح لشعرك بالانزلاق عبرها عند الحركة أثناء الليل.

قال السيد ستيفنز: الأقمشة الناعمة تسبب احتكاكًا أقل عند التقليب والتقلب أثناء النوم كما أنها تساعد أيضًا في الاحتفاظ بالزيوت الطبيعية داخل شعرك مما ينتج عنه شعر أكثر صحة