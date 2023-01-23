طريقة تحضير شاورما اللحم زي المحلات

تعد شاورما اللحم من الأكلات المميزة والمختلفة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير شاورما اللحم بالعديد من الطرق المميزة والمختلفة .

وإليكم طريقة تحضير شاورما اللحم بالخطوات.

مقادير شاورما اللحم

نصف كيلو لحمة شرائح رفيعة

نصف كوب خل

ربع كوب زيت

1 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة كبيرة بصل بودر

1 ملعقة صغيرة ثوم بودر

1 ملعقة صغيرة سبع بهارات

رشة قرفة

رشة حبهان بودر

ملح

فلفل اسود

رشة سكر

فلفل رومي شرائح

طماطم شرائح

بصل شرائح

بقدونس مفروم

طريقة تحضير شاورما اللحم

ضعي التوابل وملح وفلفل أسود وسكر في بولة وتقلب.

ضيفي المستردة وتقلب المكونات ويضاف الخل والزيت ويقلب مع التوابل.

ضعي شرائح اللحم وتقلب في التتبيلة وتترك ساعة حتى ليلة.

ضعي الطاسة على النار تسخن جيدا، ثم ضيفي شرائح اللحم تدريجيا في الطاسة وتترك حتى تشوح.

ضعي خل آخر للبصل ويترك جانبا.

أرفعي اللحم من الطاسة ويضاف الفلفل الرومي والطماطم والبقدونس واللحم.

قلبي اللحم مع الخضار.

- تشعل قطعة فحم وتوضع وسط الشاورما وتترك 10 دقائق وتغطى بالفويل.