ارتفاع عدد قتلى مذبحة الملهى الليلي في ولاية كاليفورنيا إلى 11

بدأ مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بـ ولاية كاليفورنيا الامريكية اليوم الثلاثاء تحديد هوية 11 شخصًا قتلوا في مذبحة السنة القمرية الجديدة داخل صالة رقص شعبية في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا.



وقتل عشرة ضحايا في مكان اطلاق النار يوم السبت

وقالت سلطات التحقيق الامريكية الاثنين، إن الشخص الحادي عشر، امرأة في السبعينيات من عمرها ، توفيت أثناء علاجها في مستشفى محلي.



وأكد مكتب الطب الشرعي أسماء أربعة ضحايا. ثلاث نساء - ماي نهان ، 65 سنة ، ليلان لي ، 63 سنة ، وشيوجوان يو ، 57 - كانوا من بين الرعاة الذين لقوا حتفهم في إطلاق النار يوم السبت في Star Ballroom Dance Studio. الضحية الرابعة كانت فالنتينو ألفيرو ، 68.

وامر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتنكيس الأعلام لـ3 أيام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية الأخرى حتى غروب شمس يوم الخميس القادم لتكريم ضحايا حادث إطلاق النار في كاليفورنيا الذي خلف 10 قتلى، و10 مُصابين آخرين، وقدم بايدن تعازيه في ضحايا الحادث.

وذكر بايدن، في بيان له، «بينما لا يزال هناك الكثير الذي لا نعرفه عن الدافع وراء هذا الهجوم الأحمق، فإننا نعلم أن العديد من العائلات حزينة الليلة، أو تصلي من أجل أن يتعافى أحباؤهم من جراحهم، مونتيري بارك هو موطن لواحد من أكبر المجتمعات في أمريكا، وقد احتفل الكثير منهم بالعام القمري الجديد مع أحبائهم وأصدقائهم في نهاية هذا الأسبوع».